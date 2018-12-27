連夜北上要經費蓋捷運　韓國瑜：答應給的錢要給我！一塊不能少

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高雄市長韓國瑜27日趕搭高鐵北上參加行政院會，向中央爭取捷運黃線的經費。日前他接受電視節目專訪的時候就有提到，希望不要因為市長當選人是韓國瑜，補助就大縮水，中央選前給高雄的承諾全都不能跳票。

▲六都市長首次行政院會開會。（圖／記者屠惠剛攝）



韓國瑜27日將北上，以高雄市長身分首度參加行政院會，晚間餐敘後被捕獲出沒在高鐵站，提前一晚北上，希望能多睡一點，知情人士表示，他此行打算直接向中央要求繼續維持前瞻計畫當中，預定要給高雄市的763億元經費，要用來蓋高捷黃線，「一定要落實」，已拍板定案的黃線當作執政起手式。

日前韓國瑜接受中天節目主持人平秀琳專訪時就有提到，「中央如果給我穿小鞋，我沒有辦法，我不同政黨，但是如果中央真的開始改變發現到要幫人民過好日子的時候，所有縣市的執政不分藍綠，民進黨中央的態度就會改變。」

▲高雄捷運高雄車站。（圖／記者賴文萱攝）



他說，「高雄市直轄市，直轄市的位階是很高的，本來就可以開創整個南台灣一條路出來，也一定會影響台南跟屏東，將來高雄農民、漁民越來越賺錢的時候，台南、屏東及嘉義要不要抗議？肯定要抗議，所以南台灣的型態會慢慢轉變，我有把握我當了市長南北台灣會慢慢產生差異化。」且根據《中時》報導指出，韓國瑜表示自己現在「愛錢如命，一塊錢都不能少，總統或行政院長不愛我沒關係，答應給的錢要給我」。

針對韓國瑜北上一事，高雄市新聞局長王淺秋解釋，韓國瑜北上行政院會是希望中央前瞻計劃所要補助的金額能夠如實核發，並非多要錢，其餘款項還是由高雄市自行籌措。

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