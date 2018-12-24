2018關鍵字調查！　台灣人搜尋圍繞世足賽、選舉及宮廷劇

▲2018年熱門搜尋。（圖／攝自Google Trends）

生活中心／綜合報導

2018年即將進入尾聲，Google近日也公布今年的熱門搜尋排行榜，並以各種主題分類，包含快速竄升關鍵字、人物、政治人物等。據《Think with Google》報導，台灣網友在2018年最關心的話題中，圍繞著國內、外四年一度的重要大事，包含世足賽、九合一選舉與公投等。

在2018年Google搜尋中，快速竄升的關鍵字排名第1的是「世足賽」，接著第2至10名依序為「延禧攻略」、「地震」、「運彩」、「中選會」、「如懿傳」、「公投」、「韓國瑜」、「愛爾達」及「開票」。從中可以發現台灣網友特別關注的三大主題圍繞在世足賽、選舉及宮廷劇。

▲2018世足賽成google在台灣的關鍵字熱搜。（圖／路透社）

除了四年一度的政治、體育賽事外，天然災害的動向也反映在網友的搜尋行為上，因此在2018年快速竄升的議題中，「地震」與「颱風停班停課」的相關搜尋量大增。另外今年還有許多不同的議題掀起，包括年初爆紅的遊戲「旅行青蛙」、引起話題的行動上網資費方案「中華電信499」，還有「普悠瑪翻車」、「蜂蜜檸檬」及「台中花博」等議題也受到許多關注。

隨著九合一大選在全台熱燒，許多政治人物也登上Google熱搜，其中包含市長候選人「韓國瑜」、「柯文哲」、「陳其邁」與「丁守中」等不僅在「快速竄升人物」總榜中，更在「快速竄升的政治人物」中獲得前4名。在快速竄升人物中，還包含「孫安佐」、「范冰冰」、「江俊翰」及運動員「大谷翔平」。

▲《紫禁之巔》隔14年被網友翻出。（圖／翻攝自YouTube、《鄉民的三國志》臉書）

另外據《Yahoo新聞》報導，整理出「2018年最潮網路流行語」，其中包含饒舌歌手MV常出現的「Skr」、網紅光頭哥哥說出魔性的「母湯」、14年前偶像劇中的台詞「要打去練舞室打」以及台南市長提出的政見「虧雞福來爹（Crazy Friday）」等。其中還有較特別的網路用語，包含「肥宅快樂水」表示可樂，因可樂猛喝不運動容易長胖，是肥宅家裡必備飲料、「被塑膠」表示已讀或不讀不回。看完這些，你也跟上流行了嗎？