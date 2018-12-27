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安倍晉三第15次開鍘！今早再處決2名死刑犯

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國際中心／綜合報導

今早日本政府再處決2名死刑犯，這是首相安倍晉三任內第15次執行死刑，累計共有36名死刑犯在他就任期間伏法。根據《NHK》報導，此次也是法務大臣山下貴司上任後，首次簽下死刑執行令。

伏法的2位死刑犯為，犯下1988年殺害投資顧問公司社長等2人的河村啓三與末森博也，他們先前被關押在大阪拘留所，日本《NHK》、《共同社》、《產經新聞》等媒體皆以快訊報導。

今年7月，日本法務部也執行了東京地鐵沙林事件的主謀與6名教徒的死刑令。根據日媒報導，今年是自1993年來執行死刑人數最多的一年。先前法務部政務次長陳明堂曾表示，法務部對於死刑的態度沒有改變，既沒有廢除死刑，也沒有不執行死刑。

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關鍵字：日本,死刑,安倍晉三,日韓要聞

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