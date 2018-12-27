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都是為了蘇貞昌？葉俊榮清理戰場　「放管」被叮到滿頭包

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▲▼ 新北市長候選人蘇貞昌落選感言 。（圖／記者周書羽攝）

▲前行政院長蘇貞昌傳將出馬再接閣揆。（資料照／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

前教育部長葉俊榮才因同意聘任管中閔擔任台大校長被罵翻，前行政院長蘇貞昌就被點名將回鍋接閣揆，時間點巧合，民進黨內傳出這是應蘇貞昌要求清理戰場，把賴內閣的「爛攤子」處理掉，為重返行政院鋪路。

民進黨九合一大選慘敗，行政院長賴清德隨即請辭負責遭慰留，但他辭意堅定，日前就曾表示「時間一到會離開」，而今蘇貞昌被爆將重掌行政院，最快1月總預算案後就會上任。

據了解，行政院秘書長卓榮泰參選黨主席後，黨內已經開始啟動布局，包括部分縣市一級主管在內的蘇的子弟兵，也紛紛請辭或未上任，日前已在政壇傳得沸沸揚揚，蘇內閣上任已經呼之欲出。

對此，府院未多做回應，強調沒有相關訊息。蘇貞昌陣營則重申，尊重賴院長的想法。

據 《上報》報導，有黨政知情人士透露，民進黨內盛傳，為了要讓蘇貞昌點頭接任行政院長，必須先「清理戰場」，管中閔案就是賴清德下台前首要處理的第一要務。

報導也指出，蘇貞昌先後見了總統府秘書長陳菊和賴清德，解決管中閔案的說法就在民進黨內傳開來，隨後葉俊榮就突然宣布「勉予同意」管中閔就任台大校長，時機點引人好奇，畢竟賴清德預定一月中離開，除非是有必須要馬上處理的理由，否則不會這麼急。

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關鍵字：蘇貞昌,行政院,賴清德,民進黨

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