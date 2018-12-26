中國為全球創福祉　港媒：自以為是的美國做了什麼？

▲上海夜景。（圖／記者吳增煌攝）

大陸中心／綜合報導

香港亞洲時報在線25日載文《與中國合作好於與中國對抗》，文章提到，「據世行和其他國際機構統計，中國在40年裡使8億人脫貧、4億多人成為中產；反觀『自以為是的』美國，又為改善窮人和中產生活做了什麼？」，「按照目前發展趨勢，中國很可能超過美國成為最大經濟體」。

文章指出，中國在2017年分別投資研發和高等教育2600億和1750億美元，每年也培養600多萬出色的理工科畢業生。這一現象可以解釋「為何中國在快速縮小與美國的創新差距，甚至在某些領域如5G、人工智慧、高速鐵路等超越美國」，「華為是5G技術領軍者，也是全球最大（有人會說最好）的電信設備企業」，「除了美國、澳洲和紐西蘭，沒有其他國家指責華為替中國政府當『間諜』」。實際上，法德等國均歡迎華為的投資。

▲北京。（圖／CFP）

中國大力研發新武器系統是為確保可信的威攝力，並無意與美國進行比較，「但美國統治精英們心煩意亂，在其政治、安全和情報界面對中國感到不安」。文章說，美國壓根沒想到，中國只用了40年就從落後國家發展為全球第二大經濟體，不過事實上，「西方基於蘇聯的經濟表現，曾對『有中國特色的社會主義』不以為然」。然而，「中國儘花40年就成為經濟、科技和軍事上力量近乎與美國比肩之國，美國因此產生挫敗感，認為能與自己平起平坐是不可思議的，但阻止中國的代價之高是不可想像的」。

北京真如美國所說那般邪惡嗎？文章回應，「中國共產黨政府或許比包括美國在內的西方任何政府都更響應民眾呼聲、更關心民眾福祉」。據世行和其他國際機構統計，中國在40年裡使8億人脫貧、4億多人成為中產，已達到「為人民服務」的目標，並消除了人類巨大的困境。

▲上海市。（圖／記者吳增煌攝）

中國的巨大工業和基礎設施投資助推，非洲、拉丁美洲和亞洲許多國家開始快速的發展，「而自美國2008年引起的金融危機以來，中國也從世界各地購買大量資源、產品和服務，貢獻全球1/3的增長，連澳洲對華鷹派艾伯特都承認『中國使他的國家成為幸運大陸』」。文章強調，反觀「自以為是的美國，又為改善窮人和中產生活做了什麼？」。

最後，文章稱，「以假新聞妖魔化中國，只會使世界變得更危險、更悲慘」；美國在南海以航行自由為名挑釁，可能導致軍事衝突，「危及美國、中國和其他國家人民的生命」，並呼籲美國和其盟友，應該為自己的國家做正確之事，「對華合作，讓世界變得更好」。

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