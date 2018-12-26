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違規取得加拿大國籍+收賄　中船重工前所長遭開除黨籍

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▲卜建傑 。（圖／翻攝自中船重工官網）

▲卜建傑的退休待遇可能被取消。（圖／翻攝自中船重工官網）

大陸中心／綜合報導

中國與加拿大近日陷入政治角力白熱化，大陸河北省紀委監委24日宣布，開除中國船舶重工集團公司第718研究所原黨委委員、所長卜建傑，除了列出行賄、貪汙等嚴重違規事項，當中包含了「違規取得加拿大國籍」。

綜合陸媒報導，建傑違反組織紀律，沒有如實報告個人有關事項，違規取得加拿大國籍；還未將單位部分收入記入法定賬簿，形成賬外資金；利用職務上的便利非法佔有公款，涉嫌貪污犯罪；利用職務上的便利為他人謀取利益並收受財物，涉嫌受賄犯罪。省紀委監委會議決定給予卜建傑開除黨籍處分，建議取消退休待遇，並依法將其涉嫌犯罪問題移送省人民檢察院審查起訴，隨案移送涉案財物。

▲「軍工大老虎」孫波 。（圖／翻攝自新浪新聞）

▲孫波涉嫌洩漏機密文件。（圖／翻攝自新浪新聞）

另有一名中船重工高幹在17日中箭落馬，中紀委宣布，人稱「軍工大老虎」的中船重工前總經理孫波因涉及收賄等行為被開除黨籍及公職。港媒報導，孫波還涉及洩露遼寧號及自製航空母艦的機密文件。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳1999年轉發的「關於加強黨政機關縣（處）級以上領導幹部出國（境）管理工作的意見」通知規定，領導幹部申請出國（境）定居（包括申請辦理前往港澳通行證），要區別不同情況辦理審批手續。

意見中規定，現職人員要在辭去現職滿1年；離職、退休的，則需在辦理離、退休手續滿6個月，按幹部管理權限報上級黨委及組織、人事部門審批。中央管理的幹部，則應由有關省、自治區、直轄市黨委或中央部委、國家機關部委黨組提出意見，經中央組織部審核後報中央審批。人員經批准後，憑批件到公安部門辦理手續。其中，涉密人員要在規定的銷密期滿後，才可辦理審批手續。

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關鍵字：加拿大,國籍,北美要聞,中船重工,孫波,卜建傑,國籍,航母,機密文件,大陸,中國,河北省紀委監委

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