　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「掌握洋流」大中小膠筏搭配蛙人　走私岸際最多量海洛因磚　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲掌握洋流流向　大、中、膠筏搭配蛙人　走私岸際數量最大海洛因磚　▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲指揮偵辦岸際最大海洛因磚塊走私 案的屏東地檢署檢察官鍾佩宇。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東檢方指揮海巡署及警方等單位破獲歷年來岸際最大海洛因毒品走私案，數量可供4千400萬多人吸食，專案小組查出該毒品走私集團，不僅分工相當細膩，掌握洋流海向，還運用大、中、膠筏及繩索包裏、海上漂流、接駁方式，最後由蛙人穿著蛙人裝、浮球，把漂流在海上的毒品拉上岸，再由岸上毒梟運往藏匿，伺機販賣圖利。

指揮偵辦該案的屏東地檢署檢察官鍾佩宇說，去年指揮恆春警方在車城鄉破獲一毒品走私案，因監聽過一段時間，勸主嫌猝辯犯罪，不如直接認罪，法官判刑就可以減一半，供出毒品上游讓專案小組破案，可以再減一半刑責，也可以賺取毒品獎金，經過幾次勸說，成功突破對方心防，他願意供出上游，並且提供幾名涉案嫌犯句漁船供專案小組調查，檢方因此指揮海巡、刑事局等單位組成專案小組積極展開偵辦。

▲掌握洋流流向　大、中、膠筏搭配蛙人　走私岸際數量最大海洛因磚　▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲行政院長賴清德致贈水果禮盒給鍾佩宇檢察官。

鍾檢察官說，該毒梟集團局避免被發覺及防潮　最外層以公雞牌飼料袋包裝，裡面有緬甸ok牌海洛因，海巡署弟兄掌握線索後，第一時間利用拉曼儀檢測確定內裝海洛因。

她表示，主嫌利用海運方式多次接駁毒品，等到毒品被大船裝運到台灣海面之後，主嫌就利用夜間無人查緝之際，以中型漁船載運到某特定海域，將毒品丟入海中漂浮，相隔一段時間之後，再以小膠筏運到岸邊數公里之處，二度丟入海面上漂浮。

▲掌握洋流流向　大、中、膠筏搭配蛙人　走私岸際數量最大海洛因磚　▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲海巡署屏東機動查緝隊是查獲這起岸際最大海洛因磚走私最大功臣▼

▲掌握洋流流向　大、中、膠筏搭配蛙人　走私岸際數量最大海洛因磚　▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

再隔一段時間後，再由陸上涉案嫌犯，穿著蛙裝、蛙鞋、游泳圈游泳出海，將毒品拉到岸邊，再由同案共犯在陸上接運方式運送該毒品。這批毒梟對洋流海象非常了解，所以可以研判包裏可能流向，經過多日縝密蒐證，專案小組才得已在11月19日凌晨，在台26線山處涵洞內，查獲這批470公斤毒品，查獲地點相當偏僻、隱密，毒梟游永上岸地點，就是在海、陸交界處。

由岸邊進入，要穿越樹林、岩壁、攀爬陡坡，海邊還有層層大石頭疊伏，如果相關單位人員徹夜埋伏守候，盯著雷達航機圖，該案就很難被查獲，起出1240塊海洛因，先後查獲10嫌犯到案，擴大往上追查幕後金主等到案。
 

ET快訊
越南團落跑畫面曝光！進高雄飯店1小時變裝　153人僅剩1領隊
郭富城勾嫩妻脖子放閃！一看「右下角」網傻了：認真嗎
李連杰2愛女曝光！「高顏值+大長腿」神基因正翻
敵營戰術指導中…柯瑞「探頭偷聽」被攝影機全錄下

關鍵字：屏東地檢署,檢察官,鍾佩宇,海洛因,走私

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

為買椰子水！瘋狂三寶連切2車道　重機男被「擠去」撞民宅重傷

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

獨／拍違停車遭打趴倒地　少林拳高手竟不敢還手　原因超暖心

影／楊麗花歌仔戲拒付百萬戲服費　周董《魔杰座》設計師怒告：還我血汗錢

31歲交警郭哲銘猝逝家庭陷困境　「警心行動」助募款

影／正宮逆襲「2手大力推」...小三向右飛噴撞車　網狂重播：超療癒

養「所長雞」只送不賣　村民托孤4幼兒他全包　暖警善舉超催淚　

越南落跑團畫面曝／入住高雄飯店1小時變裝　153人僅剩1領隊

大清早偷鋼筋較「安全」　警攔車盤查...全招了

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

楊冪「離婚後訪談」首曝光！　談過去：再好再壞都跟我沒關係

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

謝霆鋒秒變「謝三歲」　把「這東西」放坐位....宋茜開門驚嚇慘叫

楊冪「4歲女兒給公公帶」　劉愷威爸首曝3人現況！

越南落跑團畫面曝／入住高雄飯店1小時變裝　153人僅剩1領隊

大清早偷鋼筋較「安全」　警攔車盤查...全招了

偷窺女大生洗澡！照片被網瘋傳　他惱羞辯「幫忙抓小偷」反告人

葉俊榮同意管中閔任台大校長　遭林憲同告發凟職圖利

在KTV「拍照打卡」被仇家看到　男遭砍斷手筋腸子外露

「掌握洋流」大中小膠筏搭配蛙人　走私岸際最多量海洛因磚　

「說我女友壞話」朋友酒後互毆竟有刀傷　嫌辯：我只用手打

幼稚園遭狼父性侵　女童「手繪」場景、性徵成定罪證據

20歲女大生「生日戰6男」私下是文青　男友全程直擊9女19男雜交

宜蘭市代表夫捕鰻苗落海　警消陸海空大搜救

伯朗城堡咖啡推曦望套餐迎曙光　還有酒類飲品續杯半價

不是吳音寧！汪文豪被請辭後　豐年社社長由「她」接任

流感疫苗缺貨、跨年人潮增感染風險　醫：先打支肺炎鏈球菌

2009年開幕「千人夜排」搶購　廖人帥潮牌旗艦店收攤

「ETtoday看電影」看直播就有機會揹走大黃蜂！

中油工會發公投撤換董事長　戴謙「感恩接受意見」

《比悲傷更悲傷的故事》陳意涵定情項鍊被神出　Outlet千元價　

《聲林》鄭心慈耶誕開唱！　收「最爛禮物」嚇到崩潰

越南落跑團畫面曝／入住高雄飯店1小時變裝　153人僅剩1領隊

韓粉搶著收藏　韓國瑜新書一開賣衝進即時榜TOP 5

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

社會熱門新聞

9555洩偷情密碼　正宮怒騎B..

偷渡學妹回寢室！士官遭上兵勒索..

韓國瑜籲「開放陸資高雄買房」

台中22歲警賣大麻！曾灌酒駕毒..

快訊／9女19男雜交趴　主辦人..

貴婦奈奈砸重金解厄　下月行蹤曝..

沙鹿槍手身分確認　父：早知把他..

戴發奎：越南黑幫將成為台灣社會..

台版魔女的條件！女師倒追雙胞胎..

新南向後年抓309泰國賣淫女　..

韓國瑜列背信罪被告　北農案偵辦..

抓猴影片曝光！正宮Volvo載..

影／高雄女大生遭砂石車輾斃　拖..

9555抓猴坦克進廠　估20萬..

更多熱門

相關新聞

漁船換排筏運毒　檢破60億毒品案

行政院長賴清德26日一大早就屏東地檢署勉勵屏東檢警海巡人員破獲歷年來岸際走私海洛因磚塊走私案，查扣1240塊，總重約470公斤，價值60億元，收押10人，另有一毒嫌在藏匿過程死亡後漏出血水才被發現，相關單位將持續追查金流，杜絕毒品危害台灣。

李永然、陳贈吉／GPS偵查便利卻侵害隱私

花防堵非洲豬瘟　 加強新住民族群宣導

林映谷／談美國偵訊過程的律師辯護權

員工走私68億海洛因　老闆只被罰6萬超瞎

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

許瑋甯爆「閃嫁1年星二代男友」劉又年！

越南團153人來台152人失蹤　公會曝損失金額

李婉鈺蹦出半球　網友羞喊：好深

曾莞婷「露粉紅暈」沮喪哭了！

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！阮經天把她當工具人

殺人割喉　福建公車挾持案增至8死

謝忻斷開王少偉！十指緊扣「天菜正牌男友」❤

11年前被鈕承澤逼拍床戲！柯奐如「正視性侵」反擊了

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶30元

郭富城勾嫩妻放閃　右下角網看傻：認真嗎

光陽靠「GP 125」打趴Gogoro

直擊！郝龍斌、游淑慧獨處3小時

花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟棄在河邊

車牌9555太派！他看家裡3輛1029冒冷汗

花蓮男爆有豬屍！被網灌爆秒刪文

更多

最夯影音

更多

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面