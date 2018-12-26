「掌握洋流」大中小膠筏搭配蛙人　走私岸際最多量海洛因磚　

▲指揮偵辦岸際最大海洛因磚塊走私 案的屏東地檢署檢察官鍾佩宇。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東檢方指揮海巡署及警方等單位破獲歷年來岸際最大海洛因毒品走私案，數量可供4千400萬多人吸食，專案小組查出該毒品走私集團，不僅分工相當細膩，掌握洋流海向，還運用大、中、膠筏及繩索包裏、海上漂流、接駁方式，最後由蛙人穿著蛙人裝、浮球，把漂流在海上的毒品拉上岸，再由岸上毒梟運往藏匿，伺機販賣圖利。

指揮偵辦該案的屏東地檢署檢察官鍾佩宇說，去年指揮恆春警方在車城鄉破獲一毒品走私案，因監聽過一段時間，勸主嫌猝辯犯罪，不如直接認罪，法官判刑就可以減一半，供出毒品上游讓專案小組破案，可以再減一半刑責，也可以賺取毒品獎金，經過幾次勸說，成功突破對方心防，他願意供出上游，並且提供幾名涉案嫌犯句漁船供專案小組調查，檢方因此指揮海巡、刑事局等單位組成專案小組積極展開偵辦。

▲行政院長賴清德致贈水果禮盒給鍾佩宇檢察官。

鍾檢察官說，該毒梟集團局避免被發覺及防潮 最外層以公雞牌飼料袋包裝，裡面有緬甸ok牌海洛因，海巡署弟兄掌握線索後，第一時間利用拉曼儀檢測確定內裝海洛因。

她表示，主嫌利用海運方式多次接駁毒品，等到毒品被大船裝運到台灣海面之後，主嫌就利用夜間無人查緝之際，以中型漁船載運到某特定海域，將毒品丟入海中漂浮，相隔一段時間之後，再以小膠筏運到岸邊數公里之處，二度丟入海面上漂浮。

▲海巡署屏東機動查緝隊是查獲這起岸際最大海洛因磚走私最大功臣▼

再隔一段時間後，再由陸上涉案嫌犯，穿著蛙裝、蛙鞋、游泳圈游泳出海，將毒品拉到岸邊，再由同案共犯在陸上接運方式運送該毒品。這批毒梟對洋流海象非常了解，所以可以研判包裏可能流向，經過多日縝密蒐證，專案小組才得已在11月19日凌晨，在台26線山處涵洞內，查獲這批470公斤毒品，查獲地點相當偏僻、隱密，毒梟游永上岸地點，就是在海、陸交界處。

由岸邊進入，要穿越樹林、岩壁、攀爬陡坡，海邊還有層層大石頭疊伏，如果相關單位人員徹夜埋伏守候，盯著雷達航機圖，該案就很難被查獲，起出1240塊海洛因，先後查獲10嫌犯到案，擴大往上追查幕後金主等到案。

