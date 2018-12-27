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退選議員外遇豔小五助理　「跑攤後上摩鐵9次」代價出爐

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▲▼台南市議員參選人黃偉展驚爆劈4女，妖豔小五正面照曝光。（合成圖／翻攝當事人臉書）

▲台南市議員退選人黃偉展與女助理婚外情。（合成圖／翻攝當事人臉書）

記者葉國吏／綜合報導

民進黨台南市議員退選人黃偉展，在今年8月被提名後爆出婚外情風波，而且一次還劈4女，隨著艷小五助理擠牙膏式爆料後，黃偉展最後黯然退選。而黃偉展正宮妻子則向先生、小五女助理提告求償450萬元，但法官最後只判65萬元。

根據判決書指出，黃偉展妻子查出先生與女助理，從2018年5月起與先生多達9次在台南市摩鐵發生性行為，後來因為女助理發現自己不是黃偉展唯一外遇對象，遂在臉書上公開與黃偉展婚外情，還高調宣示自己是黃偉展外遇對象。

▲▼黃偉展被爆男女關係複雜。（圖／記者林悅翻攝）

▲黃偉展被女助理爆料「男女關係複雜」。（圖／記者林悅翻攝）

黃妻表示此事對她打擊甚大，向黃偉展、女助理提告「侵害配偶權」，要求一次不倫性行為50萬元撫慰金。但法官認為金額過高，最後判賠65萬元。

回顧黃偉展的4劈風波，一名S小姐在臉書爆料指出，已婚的黃偉展感情關係相當複雜，除了有小三為他墮胎之外，自己也變成小五，甚至淪為洩慾工具，不惜將對方惡習公布在個人臉書上，引起社會關注。

S小姐指出，被黃的妻子趕走後，對方竟然還要求繼續交往，近日還接獲一名女子自己爆料為「小三」，曾和黃同遊泰國、大陸，還曾為了男方墮胎，除此之外，還有一名「小四」，自己則是排行小五。S小姐還說為了不被發現，她都自己騎車騎車去，黃偉展再開車進去，甚至還會跑攤後上摩鐵，所以沒有固定在選區內。

▲黃偉展坦承有婚外情及出軌墮胎情事，黃妻擇原諒外，並稱黃「軟心！」把持不住。（圖／記者林悅攝）

▲黃偉展坦承有婚外情及出軌墮胎情事，黃妻擇原諒外，並稱黃「軟心！」把持不住。（圖／記者林悅攝）

事件爆發後，黃偉展召開記者會坦承確有劈腿一事，但只有劈2女，並非外界所傳的4女，且S小姐非他的助理，僅為時薪臨時人員，2018年2月才進來競選團隊，因選舉關係常一同跑攤工作，進而演變成婚外情。他說，「8月初已向妻子坦白，並且已取得妻子諒解。」不過私領域的行為傷害到家人，讓他感到十分抱歉。

但桃色風波越演越烈，隨著S小姐擠牙膏式的爆料，黃偉展最後也宣布退選。

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