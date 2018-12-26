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2019百貨跨年促銷年尾省到年頭　遠百滿2千送200　SOGO毛衣下殺3.9折

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▲百貨通路跨年推冬衣促銷。（圖／記者蔡惠如攝）

▲板橋大遠百跨年推生日慶，化妝品滿2,000元送200，SHISEIDO東京櫃EIS 24小時超彈潤特惠組，價值2,200元，卡友價1,620元。（圖／各百貨提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

12月進入尾聲，即將邁入2019年新月份，板橋大遠百瞄準跨年4天檔期，推出為期22天的「生日慶」，特定業種消費滿2,000元就回饋，潮牌後背包推特價直接省近萬元；環球購物中心則推會員扣點直接兌換抵用券，天母百貨則主打冬衣，滿一送一特價商品全出籠。

▲百貨通路跨年推冬衣促銷。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Mike Frederiqo JESSA 黑白塗鴉後背包，推薦價16,200元，優惠價6,480元。（圖／板橋大遠百提供）

今年跨年連假達到很療癒的4天，天氣卻是又溼又冷，許多民眾準備到百貨過年，不怕氣候影響，板橋大遠百推出7周年慶促銷檔期，比照周年慶規格，化妝品單筆消費滿2,000元送200元抵用券；服飾名品累計消費滿5,000元送500元抵用券，吸引民眾到「百貨過冬」。

板橋大遠百表示，除了滿額贈，也推出時尚單品特價促銷，包括在潮流圈暴紅的荷蘭藝術家Mike Frederiqo JESSA 塗鴉後背包，原價16,200元，即起至2019／2／25祭出6,480元的特價，下殺4折，此外館內7樓居家樓層也重新大改裝，引進5家新北獨家品牌，包括ORight歐萊德、CK寢具、居家品牌GREENGATE等，讓民眾能逛新店。

▲百貨通路跨年推冬衣促銷。（圖／記者蔡惠如攝）

▲CK寢具進駐板橋大遠百，是新北首店。（圖／板橋大遠百提供）

在新北也有許多據點的Global Mall環球購物中心表示，12／28至12／31，特別推出跨年連假企劃，綁定APP會員至各店服務台，扣除會員點數10點即可兌換100元商品抵用券，全台共限量3900份。本檔期針對男女服飾及童裝品牌，推出特價商品５折起優惠。12／28至1／1期間，新北中和、屏東市、桃園A8及林口A9的服飾配件，也加碼推出消費滿5,000送300元抵用券。

大葉高島屋在12／17至2019／1／1推出冬衣主題促銷，寄出十餘款限量「買一送一」商品，指定區域包括B1F運動休閒服飾區、1234樓全區，消費滿5,000元送價值500元的千點玫瑰寶寶點數。

▲百貨通路跨年推冬衣促銷。（圖／記者蔡惠如攝）

▲LUMI毛毛手套售價1,580元，特價買1送1，限量10組。（圖／大葉高島屋提供）

SOGO天母店秋冬商品祭出4折起，主打商品CUMAR毛領背心原價6,680元，特價2,580元，下殺3.9折，限量20件，2019／1／1前持遠東商銀信用卡消費，當日累積滿5,000元，即可兌換4% SOGO 購物抵用券，回饋無上限。

▲百貨通路跨年推冬衣促銷。（圖／記者蔡惠如攝）

▲CUMAR毛領背心原價6,680元，特價2,580元，限量20件。（圖／SOGO天母提供）

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