一根手指在家釀啤酒！　LG膠囊啤酒製造機2019面世

▲LG將在2019年發佈家用精釀啤酒機。（圖／翻攝LG官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

2019年家裡越來越好玩了！那要拜超酷炫的小家電所賜，南韓知名品牌LG在2019年美國消費性電子展（CES）開幕前，釋出即將發表「膠囊精釀啤酒機HomeBrew」的訊息，還有5種口味的啤酒可選，喜愛精釀啤酒的民眾真的可以HIGH翻了，釀酒廠就在我家裡！

雖然啤酒是一種平易近人的飲品，但釀製過程仍需耗費時間跟體力，是一種需要耐心的愛好，但科技會讓這種喜好變得更容易，LG將在2019年1月舉行的CES展中，亮相全新的HomeBrew家電，它使用膠囊系統，讓使用者用「一根手指」就能釀造自己喜愛的啤酒，跟現在很普及的膠囊咖啡一樣，放入並按按鍵，馬上完成。

▲釀酒廠就在廚房桌上。

膠囊內含有啤酒所需的原料，包括麥芽，酵母，啤酒花油和調味料，它是一次性的，但在按下按鍵之後，包括糖化、發酵等複雜過程都一手包辦，內建的發酵控制演算法，標榜適合的溫度與壓力，而所有過程都在膠囊中進行（可想而知膠囊尺寸應該很大），所以也省去了後續的清理（感覺有點貼心）。

而HomeBrew當然也不能免俗的支援WiFi連線，透過特定的APP程式，可以知道你的啤酒寶寶目前是否舒適，以及準備的程度，並告知你多久可以享受這杯家中誕生的精釀啤酒。

▲簡單使用膠囊就可釀酒，連後續清理都免煩惱。

目前所知能提供5款口味的啤酒膠囊，包括American IPA（美式印度淺色愛爾）、golden American Pale Ale（美式淺色愛爾）、full-bodied English Stout（英式濃郁司陶特啤酒）、zesty Belgian-style Witbier（比利時風味白啤酒）和dry Czech Pilsner（捷克克皮爾森捷克啤酒）。

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