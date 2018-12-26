低頭族顧客out！　日「無網路餐廳」闔上手機才上菜

▲ 東京品川一間餐廳規定手機要將手機闔上，否則不會上菜 。（圖／翻攝YouTube／FNN.jpプライムオンライン）

國際中心／綜合報導

每個人應該都有過「與親朋好友約在餐廳吃飯，結果整個飯局幾乎很少交談，大家都在低頭滑手機」的經驗，日本東京一間餐廳為了避免這樣「科技冷漠」的現象發生，特別制定了一項規矩，「所有前來用餐的客人，都必須將手機調整成無法連接上網路的『飛航模式』，才可以進到店內。」

根據《雅虎日本》報導，這間位於品川的期間限定餐廳標榜「無網路用餐環境」，每位顧客在準備進到餐廳之前，櫃檯服務生都會要求要將手機調整成「飛航模式」。等到入座後，顧客們還需要將手機「螢幕朝下」倒扣在桌上，再用桌上指示物壓好。萬一顧客一直沒有關閉網路，或是沒有收好手機，那麼餐廳就一直都不會上菜。

▲ 調查顯示，70%的人會在吃飯時使用手機。（示意圖／《ETtoday新聞雲》）

「如果不是為了處理緊急事件，還一直低頭玩手機的話，我覺得對一起用餐的對象並不是特別有禮貌。另外，有些原本想說的話，也會因為對方忙著滑手機，沒有注意聽，就沒有辦法繼續說下去」一名顧客提到，透過這樣新奇的規則，那些原先經常會在吃飯時忍不住 「手癢」滑個手機的人，就能夠更專心地聆聽同桌夥伴所說的內容，除了交流變得更為密切融洽，過去沒機會對彼此說的話也可以藉此說出口。

根據電信公司「NTT DOCOMO 」對6000名使用者的調查顯示，大約70%的日本人都會在吃飯時去注意手機。對此，這間餐廳的經營者西村誠司表示，想讓顧客們透過這種「封印手機」的方式，回想起人與人之間交流最基本的模樣與美好，然後記住這樣一段純粹互動的時光。