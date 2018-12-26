民調呼聲高！23.3％民眾支持陳其邁當行政院長

▲陳其邁。（圖／翻攝自陳其邁臉書後援會）

政治中心／綜合報導

民進黨前立委陳其邁落選高雄市長後人氣爆漲，根據《新新聞》與《風傳媒》委託台灣指標調查公司所進行的民調顯示，有23.3％的民眾支持陳其邁擔任行政院長，其次才是支持賴清德續任，支持度21.4％，連任台中市長失利的林佳龍則獲14.6％民意支持擔任閣揆。

不過，外界盛傳可能接任閣揆的前行政院長蘇貞昌，僅獲8.3％民意支持，遠遠落在上述幾位黨內中生代之後，至於現任立法院長蘇嘉全僅有5.1％民意支持他擔任閣揆，另有27.3％民眾未明確表態。

▲賴清德接見好人好事代表。（圖／記者賴于榛攝）

這項在2018年12月20到22日執行、針對全國20歲以上民眾所進行的調查，可謂最新民意的展現。

民進黨在九合一大選潰敗後，兼任黨主席的總統蔡英文辭黨主席負責，行政院長賴清德也在第一時間請辭，但獲蔡英文慰留，不過有綠營人士卻爆料，賴清德將在明年1月總預算案後請辭，內閣也會全面改組，有可能由前行政院長蘇貞昌接任，前立委陳其邁則擔任副手。不過，對於外界傳言陳其邁回應，自己向來都是主張賴留任，更沒有打算接任副閣揆，一切都是捕風捉影，「沒有此事。」

▲林佳龍。（資料照／翻攝林佳龍臉書）