綠軍陳冠廷加入北市府「競合的開始」　和學姐一起當副發言人

▲北市府副發言人，左起：柯昱安、陳冠廷、黃瀞瑩。（合成圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲找來民進黨立委陳明文的兒子陳冠廷擔任副發言人，和「學姐」黃瀞瑩、「小牛」柯昱安一起分擔工作。外界好奇，陳冠廷加入是否擔任綠白合作的橋梁，他表示，政黨之間要有競爭合作，目前可說是一個「競合的開始」。

北市府25日公布發言人群，一口氣找了輔選柯有功的黃瀞瑩、柯昱安以及來自民進黨的陳冠廷出任副發言人。陳冠廷受訪時說，自己有民進黨籍，「我僅代表我個人，我是獨立個體」，謙稱不會是白綠合作最重要的橋樑；他也說，認同柯文哲提出財政紀律、提高行政效率等理念，且政黨間本來就不應該只有競爭，要有競爭合作，目前可說是一個「競合的開始」。

▲台北市政府副發言人黃瀞瑩、陳冠廷、柯昱安接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

找來陳冠廷入府的柯幕僚、新任研考會主委余家哲表示，因為業務關係認識陳冠廷，所以找他擔任副發言人，市長也和陳談過；而外界關心陳冠廷的父親陳明文，是否是考量的因素之一？余說，這當然會列入考量，「是指（柯）介意差點被（陳明文）害死？不會啦！」，不會因此說yes或no（指同意或拒絕入府）。

劉奕霆接任觀傳局長，仍兼任發言人職務，他畢業於中國文化大學資訊傳播學系畢業，曾任新頭殼網站政治記者、台北市政府秘書處秘書、北市府副發言人。

▲台北市觀傳局長劉奕霆。（圖／記者林敬旻攝）

81年次的黃瀞瑩原本負責幫柯文哲管理社群平台twitter，後來因為網路節目《木曜四超玩》的節目單元「一日市長幕僚」而爆紅，被封為全民學姐，受到許多網友喜愛。黃瀞瑩表示，希望傳達市長的理念，或是他對市政的建設，希望可以透過自己的方式告訴更多人。

▲黃瀞瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

柯昱安為競選辦公室001號員工，負責柯文哲市長官方官方Facebook、Instagram等社群經營，接下副發言人的職位後他表示會全力以赴，未來不管是在市政宣傳，還是一些政策辯護上，也都會努力學習，完成長官交付的任務。

北市府發言人陣容龐大，有劉奕霆、柯昱安、黃瀞瑩、陳冠廷等4人，未來要如何分配工作內容，柯文哲說，劉奕霆會把他的工作交出來，並表示會把副發言人當作儲備訓練的位置。

▲柯文哲。（圖／記者季相儒攝）