　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白綠合作伏筆？綠委陳明文之子陳冠廷任柯文哲副發言人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲就職典禮,電視牆。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲就職典禮。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府25日在宣誓就職典禮前，進一步公布副發言人群名單，除了已經被批露的「學姊」黃瀞瑩、「小牛」柯昱安外，還多了民進黨立委陳明文之子、台灣世代智庫副執行長陳冠廷。北市發言人劉奕霆表示，未來陳冠廷將負責城市外交政策方面的發言。

劉奕霆表示，陳冠廷是東京大學公共政策研究所公共政策學碩士，曾擔任日本國立社會保障．人口問題研究所訪問學者，主要負責城市外交，並協助市長有關政策議題研擬工作。

劉奕霆說，副發言人林筱淇請辭後，副發言人懸缺迄今，為強化協助媒體服務及對外發言工作，經徵詢多位人選，確定由黃瀞瑩、柯昱安、陳冠廷3人出任副發言人，未來將協助他對外說明市府各項重大政策。

劉奕霆表示，柯昱安與黃瀞瑩在選舉期間協助市長社群及新聞輿情工作，跟市長有一定默契，對於市政議題和行政作業也有相當的熟悉度。

黃瀞瑩是倫敦大學金匠學院政治傳播碩士，曾擔任ETtoday政治線記者；柯昱安是台北科技大學電機工程系學士，曾任新頭殼記者。

▼黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼北市府幕僚黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

▼柯昱安。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼柯文哲「teamKP，挺柯P」活動，競選辦公室幕僚柯昱安（圖／記者林敬旻攝）

▼民進黨立委陳明文的兒子、台灣世代智庫副執行長陳冠廷，擔任北市府副發言人。（圖／翻攝自陳冠廷 格裡台灣・格外世界臉書粉專）

▲▼民進黨立委陳明文的兒子、台灣世代智庫副執行長陳冠廷，擔任北市府副發言人。（圖／翻攝自陳冠廷 格裡台灣・格外世界臉書粉專）

ET快訊
體驗「第三性學生妹」色情按摩　童仲彥臉紅：真摸下去
應采兒現身嬰兒用品店全身照曝光！網：肚子好大了
有變數？不解為何放行管中閔　賴清德今約見葉俊榮
韓國瑜就職中英雙語演說全文：一定不會忘記市民託付

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]