專訪兩岸空拍賽台灣團隊　藉「低空視角」飛進銀獎

▲兩岸暨港澳無人機航拍創作大賽團體組銀獎。（影／受訪者提供《ETtoday新聞雲》使用）

記者曾俊豪／台北—深圳連線報導

今年的兩岸暨港澳無人機航拍創作大賽一共有18支隊伍參賽，來自台灣的「萌門兔影像工作室」將「人文精神」與「深圳改革開放」做巧妙結合，最終奪得團體賽銀獎。《ETtoday新聞雲》專訪這支團隊，平均年齡不到30歲的他們，儘管是第一次參加賽事，卻用飛行技術和故事創意征服評審。

導演麥克指出，參賽前得知活動主題為「40年輝煌足跡」，要怎麼將主題和原本設定的故事結合在一起，團隊開了幾次會議，後來決定以在花蓮偏鄉當教師的男主角柯柯，將他本身的故事與活動主題結合。

▲團隊成員（右至左）：導演麥克、男主角柯柯、空拍師休伯特、地面副攝阿蘇。（圖／受訪者提供《ETtoday新聞雲》使用）

他表示，男主角平時就喜愛旅遊，也喜歡透過攝影和空拍等方式，將旅行的所見所聞記錄下來和學生分享，等於讓學生透過他的作品看到全世界；這樣的角色，其實跟作為中國大陸第一個改革開放經濟特區的深圳不謀而合。

而團隊到現場時，對於大陸參賽者的「飛行方式」和裝備，也讓他們感受到明顯不同。接觸空拍機已有三年多時間的「休伯特」是台灣知名的空拍達人，他指出，大陸參賽團隊喜歡飛高、飛遠，發揮空拍機的視角優勢，但他個人喜歡挑戰「高難度」。

休伯特以參賽作品為例，表示自己會刻意飛一些比較險峻的場景，像是穿梭在樹叢中；或是將空拍機變成像是攝影搖臂一樣來運鏡，讓作品展現出與大陸團隊截然不同的風格。

▲萌門兔影像團隊在深圳海邊取景。（圖／受訪者提供《ETtoday新聞雲》使用）

至於擊敗他們奪走金獎的四川孚魚文化，萌門兔的地面副攝影阿蘇則讚譽有加。她指出，團隊的作品以人文角度出發，但第一名的作品氣勢相當驚人，畫面呈現走「大江大海」，還運用各地的影像素材，包含像是銀河縮時等，都讓人眼睛為之一亮。

至於兩岸在空拍機產業的差異，導演麥克則以深圳為例，認為當地對空拍機管制相當嚴格，相關法規完善，儘管參賽拍攝對深圳也是形象宣傳，但仍得遵守規定，在官方核准的時間內才能「起飛」；而大陸的資金優勢，也讓對手在操作時能夠放手飛行，用的也都是最好、最新的機型。

▲國台辦發言人馬曉光頒發團體賽銀獎。（圖／主辦方提供）