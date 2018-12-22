兩岸空拍機創作大賽　限時72小時「空中決戰」

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記者曾俊豪／台北—深圳連線報導

第二屆「海峽兩岸暨港澳無人機航拍創作大賽」21日舉行頒獎典禮，來自兩岸共18支空拍團隊用「空中視角」較勁。本屆賽事以「40年輝煌足跡」為主題，參賽團隊來到深圳進行為期三天的限時、限地空拍創作，對於團隊創作思考與橫向協作都是極大考驗。

▲台灣「萌門兔」獲得大賽團體銀獎。（圖／主辦方提供）

空拍機在大陸被稱為航拍機，儘管名稱不同，但都已經在各領域發揮影響力。此項賽事被視為兩岸空拍機玩家的年度盛事，藉由比賽彼此切磋飛行技術與創作角度，今年比賽共有11支隊伍獲得大賽優秀作品獎，大陸國台辦新聞局長兼發言人馬曉光也親自南下為獲獎人頒獎。

在個人單項獎方面，北京建江航拍工作室李建江，澳門飛虎之翼隊王鋒，浙江SeeHigh隊邵毅斌，深圳深藍戰隊吳劍斌憑藉各自作品的特色優勢，分別奪得最佳飛手獎、最佳雲台手獎、最佳剪輯獎、最佳編劇獎。

▲國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／主辦方提供）

江西贛坤印象隊則憑藉在網路投票中的超高人氣獲得大賽網路人氣獎，香港Unmanned System隊則受到現場媒體青睞，獲得大賽傳媒關注獎。

最佳作品團隊獎項是賽事最大獎，四川孚魚文化隊以從「歷史角度」出發，奪得大賽團隊獎金獎；台灣萌門兔影像工作室對「人文精神」的演繹獲得團隊銀獎；廣西柳州翼豹傳媒則是主打「中華文化」拿下團隊獎銅獎。

▲活動主辦方中華青年數位文創交流協會理事長李國傑。（圖／主辦方提供）