「議會新力量！」盼議事透明化　苗栗老議員「老神在在」

▲時代力量三位苗栗縣新科議員（左）宋國鼎、（中）曾玟學、（右）陳品安，三人於就職典禮暨正副議長選舉時表達希望議會透明化的訴求。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣新任議員陳品安、曾玟學、宋國鼎，三人於就職典禮暨正副議長選舉結束後，手持標語宣布成立「苗栗議會改革連線」，並宣布「加速落實議事透明」以及「建議款支出回歸法治機制」兩項訴求。其中陳品安更因此參選正副議長的選舉。

陳品安表示，議會過去一直以《苗栗縣議會議場錄音、錄影管理規則》限制議場內的影像和錄音走出議會，議員的問政表現，一般民眾根本不得而知。而2018年10月，內政部已經修正《地方立法機關組織準則》，明訂從109年開始，全台議會的大會必須直播；大會及委員會都必須全程錄影，而且要將紀錄、議事錄與影像公開到網站，讓每位議員的問政表現能夠公開透明。

另外針對議員建議款部分，陳品安則指出，建議款的存在其實有「越權」的疑慮，更沒有任何監督機制，認為「財政困難不應由弱勢者承擔」，因此主張在原本的施政當中確實滿足真實的需求，將議員建議款回歸正常的預算範圍內。

曾玟學表示，這次透過正副議長的參選，就是希望帶動議會改革的動能，主要訴求是議會透明與議員建議款落日。

宋國鼎也認為，若是新議會能完成這些透明化的訴求，會是苗栗政治文化向前邁進的重要象徵。也期盼這次議會注入了許多新血，希望其他議員也能一起合作推動這兩項改革，讓新議會能有新氣象，也讓民眾信任議員能夠在公開透明的環境中公正地為民喉舌。

▲時代力量的三位新科議員，戰場也從場內拉到場外，讓更多人明白訴求。（圖／記者黃孟珍翻攝）