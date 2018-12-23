時力佈局2020立委選戰　搶攻藍營票倉不再當「被禮讓的小綠」

▲時代力量黨主席黃國昌（右3）。（資料照／時代力量提供）

政治中心／綜合報導

時代力量在本屆選舉中全台議員順利拿下16席，近期也在規劃佈局2020立委選戰，要深入艱困選區、搶攻藍營票倉。據了解，時代力量黨中央下周要和新科議員們一起開會，釐清未來與台北柯文哲、民進黨之間的合作關係，要走出自己的路，不再當「被禮讓的小綠」。

據透露，黨內人士分析，接下來2020時代力量的立委選舉絕對是很關鍵的選戰，必須要深入艱困選區，不要總被說「被禮讓」；對此，時代力量也力下最高目標，希望讓國民黨「國會不過半」，未來和民進黨的競合關係也會重新整理，以符合選民期待。

其實，深耕基層走訪艱困選區，立委林昶佐已經透過議員輔選，積極走訪中正、萬華基層，鞏固屬於自己的陸軍；各地方立委，也積極走訪基層獲得不少議員支持，而立委黃國昌、徐永明在國會上積極監督政府，不斷在時事議題上保持曝光，搏得選民關注。

黨內人士認為，時代力量是一個包容的政黨，不管遇到什麼樣的議題都會多元討論，隨著明年1月所要舉席的黨員大會，內部會有更明確、清晰的路線，不讓藍綠獨佔台灣政壇，讓第三勢力在新時代中崛起，更是時代力量要努力的目標。

▲時代力量新科議員黃郁芬 。（資料照／記者季相儒攝）