宜蘭縣議會也變天！　國民黨張建榮當家

▲▼國民黨張建榮捲土重來，以21票比11票，扳倒民進黨議長陳文昌（下圖）。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

第19屆宜蘭縣議會正副議長選舉，前議長的國民黨張建榮，以21比11懸殊差距，擊敗尋求連任的民進黨議長陳文昌，張建榮捲土重來順利「復仇」成功，第4度坐上議會龍頭寶座，議會重由國民黨當家。不過，議長選舉中，民進黨議員吳宏謀「跑票」，投給自己，未依照黨團決議投給陳文昌。

這次宜蘭縣議會正副議長選舉，巧合的是與4年前藍綠人馬一樣，但今非昔比結果大不同！在18屆議長選舉時，陳文昌在34席議員中拿下18票，張建榮16票；副議長選舉投票，無黨籍林棋山17票、無黨籍陳漢鍾15票。

在出席就職典禮的34席宜蘭新科縣議員，張建榮獲得無黨籍議員的支持，加上黨內無人跑票，張建榮拿下21票，重回議長寶座。

第19屆宜蘭縣議會議長投票結果如下：

張建榮：陳傑麟、林騰煌、孫湯玉惠、陳玉萍、林義剛、陳漢鍾、黃琤婷、李清林、陳福山、邱素梅、黃浴沂、蔡文益、黃建勇、莊淑如、楊弘旻、賴良洲、林錫明、林岳賢、陳鴻禧、張建榮、黃定和。

陳文昌：林棋山、劉添梧、張秋明、陳文昌、簡松樹、蔡金惠、松王淑珍、謝燦輝、陳俊宇、林麗、呂惠卿。

吳宏謀：吳宏謀。

楊順木：楊順木。