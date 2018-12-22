台單身男女擇偶條件變了　YouTuber、直播主竄起好搶手

▲即將揮別2018年，國際婚戀交友App SweetRing根據台灣用戶使用行為做了一份年度交友回顧調查。（圖／業者提供）

生活中心／台北報導

單身者找另一半，職業是不少人考量的首要條件之一，有交友App整理2018年度台灣交友趨勢後發現，近年崛起的YouTuber、直播主等新興職業，成為男女擇偶時的選擇對象。

國際婚戀交友App SweetRing回顧2018年度台灣交友趨勢，統計發現，除了「資訊業」最受台灣女性歡迎之外，在創作者新興產業帶動下，屬自由業之一的YouTuber竄起成為女性擇偶時會選擇的對象；台灣單身男性則對「直播主」職業感興趣，有73%的人不排斥將其列為擇偶對象，而從事「醫療」、「教育」的女性則是首選感興趣對象。

在擇偶年齡上，SweetRing指出，可能受到姐弟戀名人婚姻的影響，不論男女，對於對象的差距年齡範圍從正負6歲擴大到正負9歲，上月剛甜蜜完婚的賈靜雯與修杰楷就是相差9歲姐弟戀的最好代表。

SweetRing另從台灣用戶使用行為分析發現，新會員註冊比率年增47%，男生比例又略高於女生17%，這群使用者的年齡主要落於26至32歲，反應出適婚年齡者欲找到適合交往對象的需求。從職業來看，受限於工作時間和形態，新用戶主要都從事經商、服務或公職者。在對婚姻看法中，選擇「希望一年內就結婚」或「馬上就結婚」的用戶年增幅28%，為能找到結婚對象，每位會員平均使用時間從去年的日均37分鐘增至54分鐘。