FB性愛社團「光頭哥」迷昏女友　邀網友性侵索500清潔費

▲女子慘遭男友設局性侵。（示意圖／pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

一位在臉書經營私密性愛社團、號稱光頭哥的陳姓男子，竟然設局邀約男網友性侵自己女友，更誇張的是，女友被性侵時他還在旁邊裝睡。被害女子本來是以為是男友跟自己求歡，結果辦事到一半摸到頭髮嚇到，才驚覺遭男友設局性侵。

根據自由時報報導，光頭哥在臉書上因經營社團認識倪姓男網友，光頭哥不僅把女友私密照傳給倪男觀賞，還邀約倪男來性侵自己女友。被害女子控訴，她喝了男友給的飲料後就昏沉，疑似下藥，最後睡死在男友家。

被害女子表示，後來睡到一半，突然感覺胸部被親、私處被磨蹭，原本以為是男友求歡所以未拒，結果到一半一摸發現，光頭男友竟然有頭髮，睜眼一看發現是一位陌生男子赤裸裸的壓在她身上。

▲女子發現遭男友性侵後提告。(圖／達志示意圖)

女子驚聲尖叫，但陌生男並沒有就此停手，仍持續壓在身上性侵她。事後女子質問男友，男友還裝做不認識。女子報案後倪男才把光頭哥供出，表示是光頭哥邀約設局，而且只要付500元清潔費就好，並出示2人的LINE對話記錄證明所言不假。

台北地檢署檢察官根據床單上有倪男的DNA反應，女子下體則有摩擦痕跡，尿液也驗出強暴丸成分，證據確鑿，遂將光頭哥、倪男依加重強制性交未遂罪起訴。