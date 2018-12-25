龐貝出土「2000年完整馬屍」！躺高級將領馬廄內　全身還掛滿青銅飾品

▲龐貝古城一棟別墅出土完整馬屍。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

位於義大利維蘇威火山腳下的龐貝古城（Pompeii），近日出土了一批穿著精美馬俱的「完整馬屍」，身上有許多華麗的青銅飾品裝飾，這批馬被推測屬於一名高級軍官；死因很有可能是因為吸入火山噴發所產生的氣體，隨後被埋在火山灰中，牠們的身體會被分解，然後在硬化的灰燼中留下印記。

維蘇威火山位於義大利西海岸，是歐洲大陸上唯一的活火山，被認為是世界上最危險的火山之一；它在公元79年10月24日時噴發，一夜之間摧毀了當時正蓬勃發展的龐貝城跟埃爾科拉諾，造成兩個城市被火山灰覆蓋掩埋。

根據外媒報導，義大利考古學家近日在當地挖掘出一匹「馬化石」，這隻馬的身形高大，穿著十分整齊，身上被青銅製的飾品裝飾；考古學家們認為，火山噴發之後產生了數百噸的熔岩和有毒氣體，馬廄中的馬吸到有毒氣體後死亡，隨後遭到熔岩、火山灰覆蓋石化，由於灰燼保存的特性，所以馬匹的殘骸被保存下來。

報導中指出，龐貝考古公園負責人奧斯納（Massimo Osanna）稱，從別墅可以俯瞰拿坡里灣和卡布里島，房子中的豐富壁畫、華麗的露臺、油料倉庫跟酒窖，可以推測出別墅主人很有可能是古羅馬帝國的軍事將領，或是權貴人士。該地區曾在20世紀初被挖掘過，但後來又被重新埋起，別墅的內部當時沒有得到充分的調查，希望之後別墅能夠開放參觀。

▼馬匹的遺骸。（圖／達志影像／美聯社）