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影／一開始說是滿月潮汐　印尼海嘯捲來奪走百命才道歉

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國際中心／綜合報導

印尼巽他海峽昨夜因火山爆發而引發海嘯，一開始印尼國家災難應變總署說，只是滿月潮汐所致，要民眾不必恐慌，但事後卻爆發一連串海嘯沖毀家園，據統計共有168人死亡、600多人受傷，將近20人失蹤，還有多達110間以上的房屋受損。

印尼國家災難應變總署發言人蘇托波(Sutopo Purwo Nugroho)在推特上傳災後畫面，可見許多海邊度假區、飯店、建築物都被沖毀，只剩一堆破碎瓦礫堆，還有停在飯店的車子全泡水，損失相當慘重。影片中，拍下許多房子壓碎慘死的民眾，還有被困在災區等待搶救的民眾。

印尼當局最初誤判巨浪因沒有地震發生，只是滿月潮汐所引發，並不構成威脅，並呼籲民眾不要感到恐慌，但不料卻造成無法挽回的結果。對此，蘇托波事後出面道歉，解釋該區因為甚少發生海嘯，所以才掉以輕心以為是異常潮汐。

▼印尼巽他海峽爆發海嘯是因滿月潮汐及喀拉喀托火山噴發所產生的板塊變動所致。（圖／達志影像）

▼印尼巽他海峽爆發海嘯是因滿月潮汐及喀拉喀托火山噴發所產生的板塊變動所致。（圖／達志影像）

▼印尼巽他海峽昨夜發生海嘯，沖毀無數家園，還有多人傷亡。（圖／達志影像）

▼印尼巽他海峽昨夜發生海嘯，沖毀無數家園，還有多人傷亡。（圖／達志影像）

據當地媒體報導，爪哇的萬丹省西海岸邊昨夜正舉行現場樂隊音樂會，但卻被無情的海嘯突然一捲襲來，將所有人淹沒、捲走，舞台瞬間一秒全部崩毀。

當時正在表演的當地搖滾樂團Seventeen在聲明中表示：「舞台十分靠近大海，大水捲走一切。」聲明說：「海水暴升，拖走在場的每一個人，我們失去親友，包括我們的貝斯手及經紀人…還有其他人失蹤。」

災難應變總署表示，此次海嘯是由滿月潮汐及喀拉喀托火山(Krakatoa volcano)在事發半小時前爆發引起海底地滑所導致，但蘇托波則說，會再進一步搜集數據以確定引發海嘯的真正原因。

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