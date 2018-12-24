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基因編輯技術大爆發　複製猴、AIDS免疫嬰兒入選2018年度科學大事　

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記者張方瑀／綜合報導

2018年在自然科學界也是動盪不安的一年，除了接連的的森林野火外，也發生不少科學醜聞。即便如此，英國權威科學期刊《自然》（Nature）整理出2019年重要科學事件，仍替科學界創下不少新的里程碑。

石墨烯（Graphene）的超導行為
來自中國，於麻省理工學院攻讀博士的曹原（Yuan Cao）在今年3月發表的論文中指出，當兩層石墨烯相疊，並以1.1 度的「魔角」（magic angle）旋轉時，就可讓石墨烯成為絕緣體，額外加入電子後，又可變成零電阻超導體，這一發現有助於尋找不需要接近絕對零度冷卻的超導體，成為物理學界的一大突破。

首對備受爭議的「基因編輯」嬰兒誕生

▲基因編輯嬰兒事件引起社會各界熱議。（合成圖／翻攝自路透社、CFP）

今年11月，中國科學家賀建奎透過基因編輯技術，讓全球首對天然抵抗愛滋病的雙胞胎嬰兒露露和娜娜誕生。事件不但引來各界批評，120名中國科學家也發布聯合聲明，對於賀建奎的所為感到憤怒。大陸國家衛生健康委員會與科學技術部則表示，「開展科學研究和醫療活動必須按照有關法律法規和倫理準則進行，對違法違規行為堅決予以查處」。

複製猴「中中華華」誕生

▲複製猴。（圖／新華社）

今年1月國際學術期刊《細胞》刊出中國科學院神經科學研究所的「複製猴」研究報告，科學家運用桃莉羊（Dolly）的複製技術，成功複製出2隻長尾獼猴，分別取名為「中中」及「華華」。研究團隊表示，複製非人類靈長類動物的唯一目的，就是要服務人類健康，但不考慮對人類進行相關研究。

美國核准首批「基因靜默藥物」
今年8月，研究團隊等了20年，終於等到美國食品藥品監督管理局（FDA）批准基因靜默藥物（Gene-Silencing）進行臨床實驗，這種藥物能夠治療導致神經傷害的罕見遺傳疾病。這種叫作「Patisiran」的藥物是利用RNA干擾技術（RNAi），治療遺傳性轉甲狀腺素蛋白澱粉樣變性（hATTR），這種突變的蛋白質會在體內累積，會影響心臟與神經系統，而RNA干擾技術能改變RNA分子，不再讓它的基因訊息傳遞，因此也能停止產生這種突變的蛋白質。

基因編輯技術專利爭奪戰終於畫下句點
加州大學柏克萊分校道納（Jennifer A. Doudna）教授的研究團隊2012年申請CRISPR基因編輯技術專利，美國麻省理工學院張鋒教授的研究團隊則將CRISPR-Cas9技術應用在其他層面，並加速申請專利通過，兩個團隊自2016年起開始為專利權爭吵不休，歷經1年多審理，美國聯邦上訴巡迴法院今年9月判定，雙方享有各自不同的專利權。

歐盟將嚴格管制基因編輯作物
今年8月，歐洲聯盟法院（Court of Justice of the European Union）將基因編輯的作物納入傳統基因轉殖生物的法規限制中。歐盟是世界上對基因編輯管理極為嚴格的地區之一，目前僅有一樣基因編輯的玉米可在歐盟境內耕種。

發現9萬年前的「混血兒」丹妮（Denny）
今年9月研究人員在俄羅斯的丹尼索瓦洞穴（Denisova Cave）發現一塊9萬年前的遺骸，根據鑑定後判斷這具骨骸的主人丹妮（Denny）是個年僅13歲的女性，更驚人的事她的母親是竟是尼安德塔人（Neanderthals），父親則是丹尼索瓦人（Denisova）。這項發現證明，遠古時代人類「雜交」的頻率比我們想得更頻繁。

量子技術獲大量資金挹注
今年10月歐盟委員會宣布，將砸10億歐元（約台幣349億元）成立「量子旗艦計畫」（The Quantum Flagship），第一輪獲得資金的20個子計畫涵蓋原子鐘（atomic clocks）、通訊安全等領域。英國也針對國內量子研究中心計畫，額外增加2億3500萬英鎊（約台幣91億元），德國則承諾會在4年內提供6億5000萬歐元（約台幣226億元）作為量子研究經費。

重新定義度量衡單位
國際度量衡局（BIPM）11月在法國凡爾賽做出自1875年以來對標準計量單位的重大變革，從明年5月20日開始，所有國際單位制（SI）的基本單位，都將以自然界的常數定義。直接影響包含公斤、安培、克耳文（kelvin）、莫耳（mole），間接影響則為推導單位伏特、歐姆、焦耳。

森林野火吹又生

▲加州野火,The Camp Fire。（圖／達志影像／美聯社）

氣候變遷的證據在今年不斷增加，今年7月瑞典歷經1個多世紀以來的最高溫、最乾燥的天氣，因而引發超過50起火災。8月烈火襲擊加拿大，有超過38萬公頃的土地遭燒毀，位於西部的卑詩省因此宣布進入緊急狀態。美國加州北部「坎普野火」（Camp Fire）經歷了兩個半星期的燃燒，造成至少85人死亡、249人下落不明，成為該州史上最具破壞性、死亡人數最高的野火，並造成至少190億美元的損失。

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關鍵字：自然,年度科學,基因編輯,基因,石墨烯,野火,北美要聞

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