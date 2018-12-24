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社會 社會焦點 保障人權

不爽校內事務處置　台大副教授嗆所長「你就是沒有LP嘛」

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氣到撕紙、生氣示意圖。(圖／達志示意圖)

▲副教授怒罵所長挨告。（圖／達志示意圖）

突發中心／台北報導

台大一名王姓副教授，因不滿周姓所長處置有關校內事務，竟在辦公室走廊牆面，書寫「周XX吞下APIEM 2002年百餘萬結餘款（當時國科會補助80萬元）此款項帳目在台大嚴慶齡中心」等不實文字，足以貶損對方名譽，後來又辦公室內，接續以「呸！提告啊…提告啊…呸！提告啊，你就是『沒有LP』嘛」、「What a shame」等語辱罵。士林地方法院依照犯散布文字誹謗罪、公然侮辱罪,判王男應執行拘役45日，可易科罰金4萬5千元。

依判決書提到，王姓副教授辯稱，「我說的都是事實，就公然侮辱部分，What a shame有兩個意思，其中一個是真可惜、真遺憾之意，只是希望沒有人做對不起他所創立的所，沒有侮辱意思」。

不過，法官認為王姓副教授進入該辦公室後，即以手機對著周姓所長，並質疑各種事務處置方式，後來又說「沒有LP」、「What a shame」、「Shame on you」等語，而「沒有LP」一詞意在嘲諷他人懦弱無能，「What a shame」、「Shame on you」等詞是「多丟臉」、「你真丟臉」意思，通常是用以指涉對方人格或作為令人感到丟面子且不知羞恥，而雙方具有一定社會、學術地位，客觀上已足使受罵者感到難堪與屈辱，自屬貶抑性之言詞，已逾合理容忍範圍，已構成公然侮辱罪。

最後，法官認為審酌王男身為大學副教授，未經查證即自行推論並在公開場合對外指摘貶損對方名譽內容，又未能理性控制情緒，而公然出言辱罵，導致對方受有精神上痛苦，判處應執行拘役45天，可易科罰金4.5萬元。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：台大,副教授,所長,LP,公然侮辱,散布文字誹謗

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