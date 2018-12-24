林佳龍與同仁「小跳耀」合影道別　「背貼背搖落企」也配合

▲台中市長林佳龍卸任前夕，與同仁開心「小跳耀」合影。（圖／台中市政府提供，下同）

記者陳玉／台中報導

24日為台中市長林佳龍任期最後一天，許多局處同仁紛紛要求向林合照留念，面對同仁各種的拍照姿勢，林一律來者不拒。林佳龍表示，「過去4年與同仁一起工作，就像一家人。4年來我們認真做事，感謝市民給機會與舞台。」面對媒體詢問「下一步怎麼走？」林強調，抱持開放的態度，社會需要他的時候，不會推遲，任何新角色都可做很多事。

24日有許多局處同仁提出與林佳龍合影、簽名留念的要求，林特抽出空檔滿足同仁需求，現場見同仁邀請林一同「小跳躍」，還有活潑同仁「背貼背搖落企」，林對誇張動作百分百配合，充滿笑聲、掌聲。林也笑稱，若是動作不雅再多多包涵。

▲台中市長林佳龍與活潑同仁「背貼背搖落企」，現場充滿笑聲、掌聲。

林佳龍表示，今天是當台中市長的最後一天，花很多時間與同仁照相，大家沒有離情依依，主要是這些年大家一起工作，都像一家人。「4年來我們認真做事，也感謝市民這4年給我們這個機會、一個舞台，展開了一段夢幻旅程，希望每一個人都像光一樣，可以照亮黑暗。」

媒體也問，何時可再看到林佳龍？林表示，可能在某個轉彎角落、一家小吃店，或是高美濕地、后豐自行車道等，都可能看到他。因台中是他的家，有更多的地方可「捕獲野生林佳龍」，最主要是他已定居在台中。

林佳龍也說，卸任後，最想休息一下、陪伴家人、好好吃頓飯，接下來的新年元旦4天連假，也正在計畫要怎麼過。

另媒體也問4年後東山再起，林強調，下一站在哪裡？現在沒辦法預測。但只要這個社會需要他做事，他不會推遲，任何新的角色也可做很多事。下一步怎麼走，他抱持開放的態度。

▲台中市長林佳龍與局處同仁合拍畢業照。