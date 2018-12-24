▲連續4年稱霸全球，ROG專業電競顯示器市佔告捷。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

電競市場再傳捷報，根據知名市調公司WitsView最新調查報告顯示，ROG玩家共和國旗下配備100Hz以上，超高更新率的專業電競顯示器機種，遙遙領先其他競爭對手，奪下2018全球銷售龍頭寶座，創下自2015年以來，連續4年蟬聯全球市佔冠軍的優異記錄。

ROG玩家共和國擁有超過10年以上開發電競顯示器的豐碩經驗，每每推出新品即引發高度關注與熱門話題，像是2012年ROG發表全球首款具備144Hz更新率的電競顯示器，自此便成為各大電競賽事活動硬體規格標準，2年後，又推出世界首款採用QHD高解析度與NVIDIA® G-SYNC™技術的電競顯示器。

華碩表示，今年華碩與ROG也持續推出多款獨步全球的電競顯示器代表作，包括首款具備240Hz更新率、1ms(GTG)的「ROG Swift PG258Q」、首款144Hz更新率的4K HDR電競顯示器「ROG Swift PG27UQ」，以及內建獨家Aura Sync同步燈效，同時也是世界上反應速度最快的曲面顯示器「ROG Swift PG27VQ」和適用最高120Hz、4K HDR遊戲的大型65吋顯示器「ROG Swift PG65」，此外，還有在年初CES 2018中首次登場，運用光線折射原理在視覺上消除顯示器間連接邊界與縫隙的「無邊框套件」，不僅造成玩家轟動，詢問度也持續居高不下。

ROG電競顯示器一直以來都是知名電競戰隊，以及國際大型賽事指定首選，廣獲全球電競專業人士青睞，2018年也不例外，除了是許多備受矚目的電競戰隊在出征國際擂台時的必備利器，像是瑞典擅長《絕對武力：全球攻勢(CS:GO)》的「Ninjas in Pyjamas」，還有專攻《英雄聯盟(League of Legends)》、《絕地求生(PUBG)》、《魔獸爭霸III：混亂之治(Warcraft® III)》與《爐石戰記(Hearthstone®)》的大陸隊伍「Rogue Warriors」，以及在越南《絕地求生》排名第一的「Refund Gaming」等。

同時，ROG電競顯示器也是諸多電競賽事的活動主辦所愛用的品牌，像是暴雪娛樂史詩級的嘉年華盛會「2018 BlizzCon®」、「DreamHack Masters Stockholm」旗艦錦標賽、「PGI China 2018 CS:GO」、「Asia Championships 2018」與「Rift Rivals 2018」亞洲洲際系列賽等，更重要的是，截至目前為止，ROG已經在全球18個國家中，成為首屈一指的電競顯示器領導品牌，可以說是稱霸全球。

ROG玩家共和國今天也宣布推出限時好禮回饋，即日起至12月31日以前，凡購買ROG Swift PG / Strix XG / MG / VG系列指定電競顯示器，並前往官方活動網站完成登錄，即可獲得「ROG SICA電競滑鼠 (市價NT$ 1,090)」乙個，數量有限，贈完為止。