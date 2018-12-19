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首款電競運算主機　華碩推新品Gaming Station GS30

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▲首款電競運算主機，華碩推新品Gaming Station GS30。（圖／華碩提供）

▲華碩推首款電競運算主機「Gaming Station GS30」。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今天（19日）宣佈推出旗下首款電競運算主機「Gaming Station GS30」，結合頂尖工藝設計的絕美機身，內建Intel® Xeon® E處理器 / Intel® Core® i7 系列處理器，以及NVIDIA® GeForce® RTX™2070顯示卡，可大幅縮短執行時間。

全新Gaming Station GS30，最多還可支援4台8K顯示器，除了能為使用者帶來更令人沉浸其中的多媒體影音串流，也可大幅延伸桌面空間，讓多工作業更事半功倍，可以協助攝影師、視訊編輯工作等內容創作者作業，

▲首款電競運算主機，華碩推新品Gaming Station GS30。（圖／華碩提供）

Gaming Station GS30配備最新NVIDIA® GeForce® RTX™2070顯示卡，其採用2304個CUDA核心及8GB GDDR6記憶體，最高可達每秒6 Gigaray及45T的RTX-OPS顯示效能，為上一代顯示卡的6倍，使用者除了能在執行3D、CAD及其他內容創作應用程式時更隨心所欲，輕鬆打造最具臨場感的物件與場景，也可在最新的3A遊戲大作中提升細節設定，並透過逼真的燈光、反射及陰影效果。

深知資料可靠性對於內容創作者及執行關鍵應用程式者極為重要，全新Gaming Station GS30不僅支援最高64GB傳統非暫存器記憶體(UDIMM)，可供使用者依實際需求恣意擴充，也配備16GB錯誤修正碼(ECC)記憶體，並不同於UDIMM，可避免系統不穩和當機所造成的損害，確保資料完整、安全。

▲首款電競運算主機，華碩推新品Gaming Station GS30。（圖／華碩提供）

Gaming Station GS30電競運算主機，另外內建獨家Aura Sync RGB燈光模組，可使系統照明與音樂、遊戲動作或CPU / GPU溫度同步，或是提供玩家自訂功能，其中值得一提的是，還能做為系統負載指示，使用者將可藉此掌握當前運行狀態。

全新Gaming Station GS30內建雙Intel® Gigabit LAN，除了能將其組合實現兩倍傳輸速率，也可做為網路閘道器，管理兩個獨立網路間的流量，再加上2組USB 3.1 Gen 2 與6個USB 3.1 Gen 1連接埠，還能快速連接外部儲存或視訊擷取裝置，使用更彈性多元。

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關鍵字：華碩,ASUS,電競運算主機

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