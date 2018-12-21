主打優異散熱　ROG Strix Radeon™ RX590電競顯示卡上市

▲ROG Strix Radeon™ RX590電競顯示卡上市。（圖／ROG提供）

記者姚惠茹／台北報導

ROG玩家共和國宣布推出全新ROG Strix Radeon™ RX590電競顯示卡，內建採用AMD最新12奈米技術的Radeon™ RX590 顯示晶片，主打具備優異散熱，再加上獨家Aura Sync同步燈效，讓玩家無論在遊戲內、外都能成為眾人焦點。

主打將散熱效能提升至更高水準的ROG Strix Radeon™ RX590電競顯示卡，配備MaxContact鏡面散熱技術，可增加2倍GPU晶片與散熱器表面接觸面積，有效轉移熱源，促進散熱，搭配專利設計的三組翼型扇葉風扇，除能提供比傳統軸向式風扇高出105％散熱器風壓，也可在GPU溫度超過55°C時自行啟動，提升系統冷卻功效，更重要的是，還獲得IP5X防塵等級認證，兼具完整密封性，建議售價新台幣9,890元。

ROG Strix Radeon™ RX590顯示卡不僅內建頂級電感、固態分子電容和高電流功率的7相穩壓器，可為AMD最新GPU提供充足儲備電力，另外採用有別於傳統的Auto-Extreme全自動製程，可一次性完成所有通孔與表面黏著與元件焊接，達到高度一致的傑出穩定性，除能大幅提升顯示卡耐用與可靠性，也為業界品質樹立全新標竿，值得一提的是，這個製程非但沒有使用任何危險的化學藥劑，還可降低製造能耗，對環境更親近友善。

此外，玩家們同等重視的個人電競風格，全新ROG Strix Radeon™ RX590搭載流線造型護蓋，可與任何個人電腦完美契合，再加上Aura Sync RGB燈效模組，將隨使用者播放的音樂節奏或處理器溫度改變燈色，或者也可與其他支援此功能的周邊裝置輕鬆同步，呈現和諧燈光效果，讓玩家打造個人專屬風格電腦。