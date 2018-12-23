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ASUS VivoBook華山快閃店　孟耿如一日店長大跳雙V舞

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲擔任ASUS VivoBook華山一日店長，孟耿如大跳雙V舞。（圖／記者姚惠茹攝）

▲孟耿如擔任ASUS VivoBook華山一日店長。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩「VivoBook我的主場秀」快閃活動，從即日起到1月1日在台北華山1914文化園區登場，22日活動首日，特別請到ASUS VivoBook系列品牌大使—孟耿如前來擔任一日店長，現場大跳雙V舞，引來台下忠實粉絲應援合跳。

▲擔任ASUS VivoBook華山一日店長，孟耿如大跳雙V舞。（圖／記者姚惠茹攝）

▲孟耿如現場大跳雙V舞。（圖／記者姚惠茹攝）

孟耿如今天為「VivoBook我的主場秀」擔任一日店長，現場特別帶來一段萌度破表的「VivoBook雙V舞」，並與粉絲們大玩快問快答、趣味繞口令等互動遊戲。

▲擔任ASUS VivoBook華山一日店長，孟耿如大跳雙V舞。（圖／記者姚惠茹攝）

▲孟耿如陪粉絲進行「深V大挑戰」。（圖／記者姚惠茹攝）

值得一提的是，當進行到需發揮個人創意以肢體擺出各種V字的「深V大挑戰」時，身為示範組的孟耿如索性在胸前大秀雙V手勢，掀起現場一陣歡呼。

▲擔任ASUS VivoBook華山一日店長，孟耿如大跳雙V舞。（圖／記者姚惠茹攝）

▲孟耿如現場送粉絲聖誕禮物。（圖／記者姚惠茹攝）

被問及自己代言的ASUS VivoBook系列筆電使用心得時，孟耿如分享，特別喜歡VivoBook的繽紛多彩外型與超窄邊框螢幕設計，不僅視野更大、更寬闊，機身也輕薄便攜，不管是工作時閱讀文件、劇本，或是平時在家追劇，都非常得心應手，並稱自己就是用VivoBook來看完整齣延禧攻略，覺得輕薄外型很受女生喜愛。

▲擔任ASUS VivoBook華山一日店長，孟耿如大跳雙V舞。（圖／記者姚惠茹攝）

▲ASUS VivoBook S系列的炫耀紅。（圖／記者姚惠茹攝）

這次華山快閃店主要展示的是ASUS VivoBook S系列，現場配備五色機款供體驗，也就是鐵灰金屬的背蓋，搭配不同顏色的邊框，包括炫耀紅、躍動綠、酷玩黃、靚潮灰與閃漾金，搭載最新第八代 Intel Core 處理器、NVIDIA MX 系列獨立顯示卡與Windows 10作業系統。

▲擔任ASUS VivoBook華山一日店長，孟耿如大跳雙V舞。（圖／記者姚惠茹攝）

▲ASUS VivoBook S系列的酷玩黃。（圖／記者姚惠茹攝）

主打具備創新ErgoLift 軸承設計，能以任何角度穩固支撐螢幕，只要將鍵盤向上傾斜 3.5°，便可讓打字時更舒適，還可以提升散熱能力，此外，極致輕薄機身，只有 1.8cm，採用14吋FHD顯示器，擁有178度廣視角，再加上三面NanoEdge窄邊框螢幕，左右兩側4.7mm，上緣 7.3mm，螢幕佔比達到84%，將14 吋螢幕塞進13 吋機身中，全面將空間運用到極致。

▲擔任ASUS VivoBook華山一日店長，孟耿如大跳雙V舞。（圖／記者姚惠茹攝）

▲ASUS VivoBook S系列的躍動綠。（圖／記者姚惠茹攝）

搭配快閃活動，華碩宣布從即日起至1月1日以前，凡購買ASUS VivoBook S / Pro系列指定機種，並前往華碩官網完成線上登錄，即可獲得「威秀雙人電影票」。

▲擔任ASUS VivoBook華山一日店長，孟耿如大跳雙V舞。（圖／記者姚惠茹攝）

▲ASUS VivoBook S系列的靚潮灰。（圖／記者姚惠茹攝）
 
另外在活動期間到快閃店體驗，並完成線上問卷填寫等指定任務，不僅有機會獲得「VivoBook個性帆布包」等精美小禮，還可再抽全新「ASUS VivoBook S14」筆記型電腦。

▲擔任ASUS VivoBook華山一日店長，孟耿如大跳雙V舞。（圖／記者姚惠茹攝）

▲ASUS VivoBook S系列的閃漾金。（圖／記者姚惠茹攝）

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關鍵字：華碩,ASUS,VivoBook,孟耿如

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