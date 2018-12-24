用心監察防貪及查賭　陳坤明獲署績優政風人員

▲台南市永康分局督察組警務員陳坤明（中），用心辦理政風工作，獲選內政部警政署2018年績優政風工作人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局督察組警務員陳坤明，用心辦理政風工作，3年來協助策劃、推動執行端正政風工作，具有特殊績效表現，獲選內政部警政署2018年績優政風工作人員，12月24日於署長會報中接受署長頒獎表揚。

警務員陳坤明畢業於台灣警察專科學校專科警員班16期，中央警察大學警佐班第2類第27期結業，2008年分發原台南縣警察局巡官，2015年陞任市警局警務員，均長期辦理督察工作，自2016年起辦理春節、中秋節監察防貪工作、駐地安全監視器錄影系統稽核工作及預防洩漏個資專案廉政宣導工作等業務，屢獲警察局評核為第1名或特優單位。

陳員除於各項集會場合落實廉政宣導工作，積極辦理廉政倫理事件登錄，亦善用社群網站，發揮創新作為，請員警協助拍攝「2018年度預防洩漏個資廉政宣導」短片及「原來創意與廉政結合這麼對味」監察防貪宣導短片，並張貼於分局FB粉絲專頁及公務LINE群組等公眾平台宣導，創意獲員警及民眾迴響。

另陳員主動投入職業賭場查緝工作，於2018年2月19日春節期間在永康區三民街查獲26人天九牌職業賭場、4月21日在永康區中華路查獲22人天九牌職業賭場及9月10日中秋節監察防貪期間，於永康區永二街查獲24人撲克牌（俗稱妞妞）職業大賭場等，積極防制職業賭場於永康區流竄，預防衍生其他刑案發生，以匡正民風及社會治安平穩之維護。

永康分局長戴崇贒表示陳警務員自2016年12月調任永康分局督察組以來，忠誠任事、崇法務實，而且品德優良、操守廉潔，是個非常優秀的督察工作者，本次獲獎實至名歸，期許每位同仁能以他為學習標竿，見賢思齊持續努力進步。