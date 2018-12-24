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把謝長廷派到日本「蔡英文高興好久」　吳子嘉：瘟神…

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▲▼駐日代表謝長廷。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者翁嫆琄攝）

政治中心／綜合報導

前大阪辦事處處長蘇啓誠遺孀日前公開聲明，強調丈夫是在完成上級交代之檢討報書後，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。儘管駐日代表謝長廷立刻出面澄清，美麗島電子報董事長吳子嘉仍批評，總統蔡英文送瘟神，讓她高興了很久，卻倒楣碰上一個颱風，讓謝長廷再捲去是非裡面。

蘇啓誠遺孀近日透過《東森新聞》聲明，表示丈夫絕無絕無憂鬱症，且並非死於假新聞的壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志，另也說明，「家屬手中有保留其手機之通聯記錄及手寫遺書，外界諸多說法，是刻意誤導視聽，且有卸責之嫌。」

謝長廷先於21日發文澄清，蘇啓誠在檢討報告中説「輿論趁勢大肆撻伐，嚴重損及鈞部形象...深感有愧職守」，覺得他對假新聞的攻擊痛苦不堪，應該是事實；又在23日深夜表示，自己鍥而不捨追出假新聞率先散播者guruguru的身分，以及他打電話是假的，還有坐到泉佐野車站也是假的真相，「正是為蘇處長自我檢討報告的前提解套」。

針對此事，吳子嘉21日在《新聞深喉嚨》表示，一個弱女子為什麼要在這個時候站出來？她對抗的是一批什麼樣的對象？對抗的是一些外交部的大官，就是個政府機器，這很可怕的事情。一個弱女子還有小孩，還有未來的日子要過下去，她這時候願意接受電視台的專訪，來捍衛什麼東西？她要捍衛她的先生的尊嚴，蘇啓誠輕生不是為了假新聞，如果大家讓這些官員繼續騙下去，就對不起這些為了國家犧牲的官員了！

吳子嘉說，蔡英文怎麼可能把台日外交那麼重大的事情交給謝長廷去辦？謝長廷是一個讓蔡英文頭痛的人物，「你手下有兵馬，你有派系，你把這個恐怖人物送到日本去，把謝長廷送瘟神…送到日本去，蔡英文高興了好久！謝長廷也高興！因為他領高薪，薪水一毛錢不要花，全是公款養他！然後每天遊山玩水對不對？這個是多快樂的生活？那就表示謝長廷準備退休了」，他把他的兵馬…兵權放下來，就在民進黨的派系裡面，他等於是認輸了，這謝長廷人生的一個新的安排，問題是倒楣碰到一個颱風，謝長廷又捲到這個是非裡面，他的毛病就來了！喜歡狡辯。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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