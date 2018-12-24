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社會 社會焦點 保障人權

影／都被夷為平地了！飛印尼小島度假卻遇海嘯　妹接姐求救電話

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記者陳玉／台中報導

印尼巽他海峽附近海灘22日晚間發生海嘯，造成上百人死傷，其中受困王姓婦人是前往印尼探視吳姓大女兒，不慎遇上天災。準台中市長盧秀燕24日陸續到北屯、豐原探視傷者家屬，盧向家屬表示，「印尼代表處已協助王女等人在雅加達醫院辦理住院，目前看傷者狀況，再決定出院時間及返家時間。」

▲印尼海嘯台灣傷者王女的吳姓二女兒受訪。（圖／記者陳玉攝）

▲準台中市長盧秀燕（左一），24日一早探視印尼海嘯台灣傷者王女丈夫、吳姓二女兒。（圖／記者陳玉攝，下同）

「可以幫我叫海外急難救助嗎？我們這邊發生海嘯，都被夷為平地，一家人都在山上但手機快沒電了，我傳地理位置給妳。」王女的吳姓二女兒描述23日一早7點多接到姐姐的求救電話內容，她說，當時還在睡覺，整個人嚇醒急忙撥打電話給公司的海外急難救助，再打到外交部。

二女兒表示，姐姐嫁給李姓印尼華僑姐夫，育有3歲兒子、1歲半女兒，一家4口今年11月間搬回印尼長住，因12月印尼有長假，媽媽飛到印尼探視姐姐一家人，與姐姐4口、姐夫公婆2人、姐夫的弟弟、及姐姐的何姓友人共9人，到雅加達附近小島度假。

▲印尼海嘯台灣傷者王女的吳姓二女兒受訪。（圖／記者陳玉攝）

▲印尼海嘯台灣傷者王女的吳姓二女兒表示，「接到姐姐的求救電話整個人嚇醒。」

二女兒指出，接到姐姐電話當下很緊張，所幸外交部李小姐持續協助，跟家屬聯絡更新印尼當地情況；媽媽一行人23日晚上6點多就到島上當地醫院救治，24日凌晨2點多在印尼辦事處協助下，轉往雅加達醫院。

二女兒說，海嘯造成姐姐手掌、腳趾骨折，媽媽腳趾骨折、因割傷有縫合，而姐姐公公與何姓友人傷勢較重，逃難時被利器割出較深的傷口，可能會有破傷風的問題。

盧秀燕24日一早陸續到北屯、豐原探視傷者家屬，並送上蘋果禮盒代表「平平安安」，盧表示，此次要特別謝謝外交部，據外交部回報，從雅加達到小島需五、六個小時車程，真的是「翻山越嶺」找人，因吳爸爸不放心外島醫療資源，印尼當地同仁也協助將傷者連夜帶到雅加達醫院，相當感謝他們的幫忙。

台中市政府表示，民政局已立即啟動急難救助關懷標準程序，並與地方里長親自前往市民住處了解狀況，已轉由駐印尼代表處進行全力協助，同時也透過外交部、衛福部保持密切聯繫，待傷者返台再視需求請公所及社工協助。

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關鍵字：台中,印尼,海嘯,盧秀燕,雅加達,醫院,台中市政府

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