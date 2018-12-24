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屏東萬丹泥火山爆發　滾燙泥漿挾火焰...路損玉米田毀　

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▲萬丹泥火山噴漿　路損玉米田毀　農民：今年兩度噴漿點巧合。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣萬丹鄉泥火山今早在灣內村產業道噴漿，造成道路、玉米田受損。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉泥火山24日早上再度噴漿，這是泥火山今年第二度噴漿，這次噴發地點在萬丹灣內村觀音廟後方產業道路上。當地人表示，印象中該處是第一處出現噴漿，由於噴漿已造成產業道路毀損，影響用路人出入，鄉公所將等噴漿停止，就進行搶修。

▲萬丹泥火山噴漿　路損玉米田毀　農民：今年兩度噴漿點巧合。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲萬丹泥火山噴漿▼農民把稻草等丟入噴出口加速燃燒。

▲萬丹泥火山噴漿　路損玉米田毀　農民：今年兩度噴漿點巧合。（圖／記者陳崑福翻攝）

萬丹鄉泥火山今年5月15日已發生過一次噴漿，不料，今天早上8點50分再發生噴漿，兩處噴漿地點相距數十公尺。

今早噴漿地點位在灣內村觀音廟通往新園鄉鯉魚山的一條產業道上，只有一處噴漿點，但已造成道路毀損，而噴出的大量泥漿順勢流入旁邊的可以收成玉米田內，地主是新當選灣內村村長陳玉意；他說，一分多地的玉米田可以無法收成了。
由於噴出泥漿挾著火勢，農民引發火勢，把稻草等雜物丟入泥漿中，加速地下疑似瓦斯燃燒，趕快停止泥漿。萬丹鄉公所前主任祕書黃清福表示，今年泥火山第一次噴出泥漿在5月間，是稻米收割期，這次噴漿則是玉米產季，時間點很巧合。

當地人士說，萬丹泥火山近年來，幾乎每年都會噴漿1至2次，噴漿口最多有4~5處，有時2處。原本噴發地點在新園與萬丹交界處，這些年來，都發生在萬丹鄉境內。

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關鍵字：屏東,萬丹,泥火山,噴漿

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