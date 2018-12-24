▲彰化縣立委補選，王惠美陣前大將蔡明忠宣示參選。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨立委王惠美當選彰化縣長，原第一選區立委即將補選，24日，擔任王惠美競選期間的醫療長照後援會召集人蔡明忠，打響國民黨第一槍，大動作宣布投入立委補選，蔡說，他已經報告王惠美，王也要他「加油！爭取選民認同」。

對於外傳前彰化縣副縣長長也是現任勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋，被點名是國民黨立委補選可能人選之一，蔡在22日出席吳敦義主席茶會時受訪指出，「爭取選民的認同是最重要的，這大家都要努力只要尊重國民黨一定機制走就對了」。

蔡明忠是前彰化縣醫師公會理事長，在鹿港執業23年，他也強調尤其在跟著王縣長在地方選舉期間，發現健康、幼兒照護及老人長照這3方面是最重要的，希望能用醫生的專業角度來解決這些問題，因此才決定投入立委補選」。

對此一席立委，國民黨人才濟濟，國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，中選會即將在1月4日公告立委補選，14日到18日登記，國民黨會採徵召提名，對有意參選者先進行協商，若協商不成，在1月6日前將進行民調，縣黨部最晚會在1月9日前向中央黨部中常會提出人選。

至於面對民進黨有意參選者包括鹿港鎮長黃振彥、前彰化文化局長陳文彬、縣議員林士堅，中執委、前立委陳秀卿之子林益邦，及白色勢力彰化縣議員黃玉芬與前立法委員黃文玲等人都有可能加入角逐行列，對此國民黨表示，有信心能拿下補選立委席次，更希望選民都能支持認同。