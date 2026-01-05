7款進口食品重金屬全超標　檢驗結果超嚇人

▲本刊記者將嬰幼兒海苔食品裝袋送SGS檢驗，全程錄音錄影。



日前，行政院消保處抽驗嬰幼兒食品，共驗出台、日、韓4款產品重金屬超標，已要求問題商品全數下架。不過，本刊最近接獲爆料，指市面上還有多款韓國進口的嬰幼兒海苔食品，或以韓國海苔為原料的台灣嬰幼兒食品重金屬超標，卻沒被檢出，成了漏網之魚。為確認爆料真實性，本刊再陪同投訴人送驗7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，結果全部超標，最誇張的一款，鎘含量超標50倍，長期食用恐損及腦部、神經系統、腎臟及骨骼，提醒家長千萬小心。

▲蝦皮購物網上販售的韓國嬰幼兒海苔食品，被驗出鉛、鎘超標。（翻攝蝦皮）

投訴人A先生向本刊投訴，這些韓國進口的嬰幼兒海苔包括知名韓國品牌林貝兒、ibobomi等等，這些產品在台灣的連鎖藥局、婦幼展場、酷澎、蝦皮等等網路平台大量販售，並提供SGS的檢驗報告。本刊從酷澎、蝦皮二大平台上，購買A先生說的「BEBE貝兒純淨海苔」「ibobomi無調味海苔片」，A先生再另外購買「MB BABY萌寶寶海苔」「Naeiae韓國幼兒紫菜」「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」等三款韓國進口的嬰幼兒海苔產品。

▲重金屬超標的嬰幼兒海苔食品在酷澎（圖）等網購平台都有販售。（翻攝酷澎）

為求慎重，再挑選二款原物料來自韓國的台灣產品「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」「芽米寶貝100％純橄欖油海苔」送SGS檢驗，結果全部驗出重金屬超標。根據台灣法規標準計算，7款產品的鉛含量超標程度從1.4倍至4.4倍不等；鎘含量部分更是嚇人，超標22倍至53倍。

▲根據SGS的報告，芽米寶貝海苔的鉛含量超標1.4倍、鎘超標53倍。

中華穀類食品工業技術研究所的專家指出，鉛鎘超標會導致慢性中毒，傷害腦部跟神經系統，並且造成貧血、腎臟受損或者骨骼損傷，對嬰幼兒的影響更為嚴重。專家呼籲，衛生單位一定要對相關產品嚴格把關，避免台灣嬰幼兒受害。



