7款進口食品重金屬全超標　檢驗結果超嚇人

本刊記者將嬰幼兒海苔食品裝袋送SGS檢驗，全程錄音錄影。

▲本刊記者將嬰幼兒海苔食品裝袋送SGS檢驗，全程錄音錄影。

圖文／鏡週刊

日前，行政院消保處抽驗嬰幼兒食品，共驗出台、日、韓4款產品重金屬超標，已要求問題商品全數下架。不過，本刊最近接獲爆料，指市面上還有多款韓國進口的嬰幼兒海苔食品，或以韓國海苔為原料的台灣嬰幼兒食品重金屬超標，卻沒被檢出，成了漏網之魚。為確認爆料真實性，本刊再陪同投訴人送驗7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，結果全部超標，最誇張的一款，鎘含量超標50倍，長期食用恐損及腦部、神經系統、腎臟及骨骼，提醒家長千萬小心。

蝦皮購物網上販售的韓國嬰幼兒海苔食品，被驗出鉛、鎘超標。（翻攝蝦皮）

▲蝦皮購物網上販售的韓國嬰幼兒海苔食品，被驗出鉛、鎘超標。（翻攝蝦皮）

投訴人A先生向本刊投訴，這些韓國進口的嬰幼兒海苔包括知名韓國品牌林貝兒、ibobomi等等，這些產品在台灣的連鎖藥局、婦幼展場、酷澎、蝦皮等等網路平台大量販售，並提供SGS的檢驗報告。本刊從酷澎、蝦皮二大平台上，購買A先生說的「BEBE貝兒純淨海苔」「ibobomi無調味海苔片」，A先生再另外購買「MB BABY萌寶寶海苔」「Naeiae韓國幼兒紫菜」「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」等三款韓國進口的嬰幼兒海苔產品。

重金屬超標的嬰幼兒海苔食品在酷澎（圖）等網購平台都有販售。（翻攝酷澎）

▲重金屬超標的嬰幼兒海苔食品在酷澎（圖）等網購平台都有販售。（翻攝酷澎）

為求慎重，再挑選二款原物料來自韓國的台灣產品「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」「芽米寶貝100％純橄欖油海苔」送SGS檢驗，結果全部驗出重金屬超標。根據台灣法規標準計算，7款產品的鉛含量超標程度從1.4倍至4.4倍不等；鎘含量部分更是嚇人，超標22倍至53倍。

根據SGS的報告，芽米寶貝海苔的鉛含量超標1.4倍、鎘超標53倍。

▲根據SGS的報告，芽米寶貝海苔的鉛含量超標1.4倍、鎘超標53倍。

中華穀類食品工業技術研究所的專家指出，鉛鎘超標會導致慢性中毒，傷害腦部跟神經系統，並且造成貧血、腎臟受損或者骨骼損傷，對嬰幼兒的影響更為嚴重。專家呼籲，衛生單位一定要對相關產品嚴格把關，避免台灣嬰幼兒受害。


嬰幼海苔爆食安1／韓國嬰幼兒海苔驗出超標鉛鎘　銷台二大品牌都中標
嬰幼海苔爆食安2／7款嬰幼兒問題產品一次看　專家條列中毒傷害給你知
嬰幼海苔爆食安3／消保處5月抽驗12月才公布惹議　沒驗到的問題海苔仍在平台賣

更多新聞
竊取台積電機密！檢認證東京威力涉2罪
入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度
彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

績優社工性侵少女遭送懲戒　衛福部：最重廢止執照

月台下藏滿藍色座椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」　釣出台鐵親回

家屬帶符水來！ICU醫1舉動「解救崩潰的心」暖翻：那是祝福

快訊／6地低溫特報！中南部明上午跌破10度

台中男喝珍奶嗆咳倒地昏迷！裝葉克膜搶命　醫：腦動脈瘤爆了

春節台金第二波加班機1/6開放訂位　金門縣府1/7起受理需求調查

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

績優社工性侵少女遭送懲戒　衛福部：最重廢止執照

月台下藏滿藍色座椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」　釣出台鐵親回

家屬帶符水來！ICU醫1舉動「解救崩潰的心」暖翻：那是祝福

快訊／6地低溫特報！中南部明上午跌破10度

台中男喝珍奶嗆咳倒地昏迷！裝葉克膜搶命　醫：腦動脈瘤爆了

春節台金第二波加班機1/6開放訂位　金門縣府1/7起受理需求調查

路考未過失言行賄　79歲嬤「構成貪污罪」獲緩刑...考到駕照了

台劇女神出道18年最大尺度！低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪

字節跳動佈局穿戴裝置　豆包AI眼鏡傳進入量產準備

陸金飾1g漲至6167元仍吸買氣　買家嘆：現在逛店要排隊抽號碼牌

2026台灣燈會輪椅推車聯合捐贈　優化身障與育兒服務

台中89歲嬤、10歲女童走失　六分局警助順利返家

雲林縣政府文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

吳念軒無預警現身宋偉恩嚇壞　鄭茵聲警告別相信任何人

睽違4年重返中壢！台啤雲豹「集中壢亮」主場週登場、中原大戰國王

岡本和真完成度高！有25轟潛力　美媒解析為何適合大聯盟

惠利.朴寶劍勝負慾爆發　聊天到一半突PK拉筋

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

估跌破5℃　首波寒流時間曝

元旦過後「運勢翻紅四大生肖」

好市多「會員卡1情況」適用舊會費　網吵翻

最凍探5℃　這波冷到沒完沒了

快訊／今轉雨清晨6.5℃　8級強風要來了

衣服沾到醬油！鼎泰豐店員「秒給神秘小物」污漬沒了

明天停水！7縣市恐斷水9小時

北市知名電影院「突宣布熄燈」營業至1／31

今「小寒」4禁忌　做1事恐衰

估跌破5℃　首波寒流要來了

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

