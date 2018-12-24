快訊／淡海輕軌通車首日就「訊號異常」　已停駛逾半小時





▲淡海輕軌。（示意圖，非事故車輛／新北市新聞局提供，下同）

政治中心／新北報導

新北市長朱立倫23日傍晚才親自率賓客搭乘淡海輕軌，24日早上6點開始試營運，卻在通車5小時24分後發生列車異常事故。輕軌1032列車在上午11時54分發出異常訊號，淡金鄧公站、淡金北新站各卡一台車。新北捷運總經理吳國濟對此表示，目前異常已排除，淡海輕軌恢復正常運作。

有網友在臉書社團「細說淡水」上表示，「捷運通車即卡車，11時46分車到鄧公站就無法啟動，電力全無，當然無空調，4分鐘後有少少風。11時56分有人發聲問『可以告訴我們為何等10分鐘沒開車嗎？』但卻沒有人回應。12時03分前門開啓，大家自動下車，沒有答案。之後才廣播因車輛調度所以暫停，到現在12時12分還停在鄧公站。」

針對通車首日就異常，鄉民們在MRT版上提到，「現在在淡金北新站，卡住ing」、「往紅樹林方向的應該全停了，因為我們這輛車卡在淡金鄧公」、「為了搶卸任前通車，品質堪憂」、「是要考驗台灣製造的品質嗎？」、「淡海輕軌對台灣來說很重要，因為是第一個真正的國車國造案，如果台車這批品質不好，之後的輕軌應該還是回到直接跟外國買車，那好不容易建立的本土工業又浪費了」。

新北捷運總經理吳國濟指出，淡海輕軌在快接近12時，在淡金鄧公站發生列車異常狀態，初步判斷是因為濕氣太重，所以按鈕異常；為了安全起見，司機員啟動了所謂「清車作業」，讓民眾離開車輛、下到月台，經過技術人員現場維修，在20分鐘內就排除異常，現在列車已正常行駛，淡海輕軌也恢復正常運作。

淡海輕軌分為綠山線和海山線，以兩線連接淡海新市鎮和漁人碼頭，其中綠山線率先於24日進行第一階段通車，起始站從紅樹林出發，經由淡水主要道路淡金公路前往淡海新市鎮，終點站為崁頂站，全線共11個停靠站，總長7.3公里，此外，淡海輕軌由藝術家幾米做全線公共藝術設計，量身打造多個藝術作品，在多個車站都可看到可愛的幾米公仔。

淡海輕軌綠山線從24日起試營運，開放民眾免費搭乘一個月，試營運期間班距為15分鐘一班，每天營業時間為早上6點30分至晚上22點。淡海輕軌票價20元起跳，單程票價最高25元。

朱立倫23日親自搭乘淡海輕軌時稱，試乘期間一定是聽從大家的意見，如果需要改進的，捷運局跟捷運公司都會來改進，淡海輕軌經過初勘、履勘再三的檢驗，它的安全、舒適、穩定度都沒有問題。