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13～15日有搭文湖線注意！男嬰確診麻疹「活動史路線」公布　疾管署：自主管理18天

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▲哭泣,難過,悲傷,傷心,大哭,寶寶,嬰兒,哭鬧。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男嬰與家人到菲律賓旅遊，回台確診麻疹。（圖／Pixabay）

生活中心／綜合報導

疾病管制署公布國內新增1例境外移入麻疹確定病例，北部11個月大男嬰11月30日至12月4日期間與家人至菲律賓旅遊，返國後12月14日起陸續出現發燒、鼻炎、疲倦等症狀，分別於14日及16日就醫，17日出現紅疹，19日就醫後住院治療，經通報檢驗於12月22日確診。依個案潛伏期間活動史研判感染地為菲律賓，目前個案已出院。

由於11個月大男嬰可傳染期間（12/13~12/15）有大眾交通運輸往返南港軟體園區及內湖港墘站（如下圖），並且有公共場所活動史，提醒同時間出入同地點民眾注意，自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知接觸史。

▲男嬰隨家人出國旅遊染麻疹。（圖／疾管署）

疾管署表示，目前衛生單位已掌握個案接觸者共221人，包括托嬰中心接觸者，及就醫時曾接觸之相關醫護人員與民眾等，將持續監測至明（2019）年1月8日。

國內今（2018）年累計37例麻疹病例，其中10例為境外移入病例，感染國家以泰國等東南亞國家為多；另27例為國內感染，包含21例為3月底因境外移入病例引發之群聚疫情。菲律賓今年截至11月28日累計約17,300例麻疹病例，為去年同期的4.7倍。

全球麻疹疫情自3月達高峰後趨緩，我國鄰近國家病例數以印度、印尼、菲律賓、中國大陸及泰國為多，且持續有病例發生。歐洲地區以烏克蘭、塞爾維亞、羅馬尼亞、法國、希臘、義大利、俄羅斯、喬治亞等最為嚴峻。目前疾管署將以上各國及英國、哈薩克、以色列、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山、奈及利亞、馬達加斯加、巴西及委內瑞拉共23國旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

疾管署再次呼籲，麻疹傳染力強，民眾應按時帶家中滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至流行地區，如需帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2週前，帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾如有接種需求，可於出國前至醫療院所或旅遊醫學門診諮詢評估接種。

另建議1981 年（含）以後出生且計劃前往流行地區或工作性質會頻繁接觸外國人者，可自費接種疫苗。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。

ET快訊
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關鍵字：麻疹,文湖線

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