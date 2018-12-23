4噸過期「豬肉包子」不吃扔路邊！　清潔工狂清5小時才搞定

▲武漢的街道邊出現一座10公尺長「包子山」。（圖／楚天都市報）

大陸中心／綜合報導

武漢市江夏區22日突然出現4噸「過期豬肉包」被丟在路邊，形成一座10公尺長的小山丘，6位清潔工花了5小時才完全清除乾淨，現在城管部門要找到亂扔包子的單位，將依法開罰。這座「包子山」的出現，也讓人懷疑是否為非洲豬瘟蔓延後產生的效應。

根據《楚天都市報》報導，清潔工22日上午9時在江夏區金龍大街烏龜山路段，發現一座綿延10多公尺長、重4頓的「包子山」，從包裝上來看，這些包子都已過期，為了防止有人撿走誤食，同時也要消除環境污染，江夏環衛公司調派了6位清潔工和2輛環衛車，花了整整5小時，直到下午14:50，才把這些過期食品運到餐廚垃圾處理場處理。

從袋子上標示的內容物來看，被丟棄的包子內餡有粉條、豬肉等，且都已過了安全食用期。

江夏區城管委大橋中隊中隊長潘明指出，之前金龍大街邊也發生過亂丟過期食品的事件，但還沒有找到傾倒者。針對此次「包子事件」，中隊已展開調查，初步懷疑是某間物流公司所為，若找到「兇手」，將依法進行處罰。

潘明表示，如果企業、單位或個人要扔掉「大量垃圾」，可提前通知城管部門，根據「垃圾分類辦法」，會把這些「大量廢棄物」送到指定地點處理，防止垃圾污染環境，形成食安隱患。