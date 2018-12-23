　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

三芝「牧蜂農莊」榮獲特等獎　認明國產標章好蜜保證純

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 三芝「牧蜂農莊」榮獲特等獎 認明國產標章好蜜保證純。（圖／新北市農業局提供）

▲ 三芝「牧蜂農莊」簡誌良採蜜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三芝區牧蜂農莊簡家父子參加「2018年全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑」比賽，榮獲2個特等奬、2個頭等奬殊榮。簡誌良、簡武諺和簡輔孝從小就跟在爸爸簡德源身邊，從國中開始，周末都會幫忙家裡在市集擺攤賣蜂蜜，大兒子簡誌良在大學畢業後，就到外面職場上打拼，後來因不忍爸爸長年腰傷，決定回家和兩兄弟一起幫忙家裡的養蜂事業。

1999年簡家兄弟與父親正式設立「牧蜂農莊」，簡氏家族秉持愛護環境生態的理念，場內除了養殖蜜蜂、販售蜂蜜之外，也安排蜜蜂生態導覽體驗等食農教育課程，讓遊客來到農莊可以更加了解蜜蜂習性，同時認識蜜蜂對於農業的重要性。

▲ 三芝「牧蜂農莊」榮獲特等獎 認明國產標章好蜜保證純。（圖／新北市農業局提供）

▲「牧蜂農莊」園區蜜蜂生態導覽。

「牧蜂農莊」生態豐富，除了蜜蜂以外，場內還有有機筊白筍、柚子及富有水生植物群和蛙類的池塘，非常適合家庭、朋友來一趟農場，給不受拘束的輕旅遊！

簡誌良表示，目前除了牧蜂農莊的實體店面之外，也有架設網站，同時也在農業局輔導的淡水及新店農夫市集設有攤位，歡迎想購買牧蜂農莊蜂蜜的民眾可以前來購買。

簡誌良說，由於蜂蜜中含有天然葡萄糖，所以在天氣變冷的季節，會出現結晶現象，消費者只要拿著乾湯匙挖取適量的結晶蜜，加進開水或其他飲品攪拌一會兒就會溶化，不會影響蜂蜜的品質，同時結晶蜜也不易沾黏瓶口，更加方便使用。

農業局表示，新北市輔導成立養蜂產銷班，每年提供班員們資材補助，支持養蜂產業，消費者可以購買有國產蜂產品證明標章的產品，品質好又安全。蜂蜜送禮自用兩相宜，歡迎民眾踴躍訂購，相關訂購資訊請洽牧蜂農莊02-2636-3742。

▲ 三芝「牧蜂農莊」榮獲特等獎 認明國產標章好蜜保證純。（圖／新北市農業局提供）

▲「牧蜂農莊」蜂蜜展示。

▲ 三芝「牧蜂農莊」榮獲特等獎 認明國產標章好蜜保證純。（圖／新北市農業局提供）

▲「牧蜂農莊」簡德源蜂場工作。

▲ 三芝「牧蜂農莊」榮獲特等獎 認明國產標章好蜜保證純。（圖／新北市農業局提供）

▲「牧蜂農莊」簡誌良蜂場工作。

ET快訊
即／海嘯襲！樂團主唱妻被目睹「還活著」　他悲喚：快回來
轟一聲！直擊海嘯2米高浪撲來　龍蝦台商逃死：大家在發抖
嚴立婷躺床「老公視角」　逆天直長美腿全露太犯規！

關鍵字：三芝,蜂蜜,農莊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／「大學姐」沒失業！　林筱淇：出任台中觀旅局長未告知柯P

挖出200年城牆！建商通報「估減損5000萬」　文史團體誇：佛心來的

快訊／北市中山區女子公寓輕生！貴賓狗相伴倒臥1F浴室　遺體驚見啃咬痕跡

同居10年雙修1000次↑　大學女師告「活佛」性侵侵占600萬

醉女喝茫大尾了！自曝「通緝犯啦怎樣」　警淡定：上銬帶走

台中運將撞人行道路樹後下車查看　突癱軟倒地命危！

花蓮壽豐樂齡學習中心　獲頒樂齡教育奉獻獎

台南新化透天厝傳火警　消防人員救2人無傷亡

捷絲旅跨國聖誕公益活動　台、泰偏鄉學童湯圍歡頌愛

出席生態攝影展　黃偉哲：加強生態保育工作推動

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

蔡依林新歌找阿信改詞！　自爆訊息被對方已讀不回

張靚穎海豚音飆唱《值得》　林俊傑抓頭驚訝大叫

光吃自助吧就飽！KINTAN BUFFET插旗大直ATT　還有火鍋吃到飽可選

覺得我變胖了你說呢？「呢。」　冷笑話憋笑還沒講就狂笑XD

花蓮壽豐樂齡學習中心　獲頒樂齡教育奉獻獎

台南新化透天厝傳火警　消防人員救2人無傷亡

捷絲旅跨國聖誕公益活動　台、泰偏鄉學童湯圍歡頌愛

出席生態攝影展　黃偉哲：加強生態保育工作推動

台灣小姐選美、防空演習　台史博《全台灣》紀錄片首映

基隆小巷「二字排開違停機車」　中間留超窄道...網諷：直線7秒必學之路

三芝「牧蜂農莊」榮獲特等獎　認明國產標章好蜜保證純

奇美醫院舉辦國際研討會 建構完整長照2.0服務網絡

金山三和國小耶誕前夕點燈　歡樂齊聚培養學童國際觀

另類聖誕趴　南市醫揪團辦幸福長照宣導　安平踩街熱情登場

好友麻吉弟弟「2男搶3女」　陳零九：留一個給我就好！

手腕滿是燙斑！屏東媳婦睡不著「玩火殺時間」　燒死隔壁房公公

逼真度100%「蛇紋絲襪」洗版推特！　雙腳長滿鱗片超驚悚

今年跨年冷冷！準冷氣團周四報到影響一周　中部以北濕冷低溫13度

效法美國辦高中明星賽　大聯盟球探：給球員職棒目標

SBL／林書緯20+5+6全能秀　富邦轟103分笑奪3連勝

雪炫大聊：胸部變得有彈性　NU'EST JR「臉漲紅」全程害羞低頭

律師戳破楊冪離婚盲點！　少了關鍵4字「離婚不生效」

制服妹撩裙「跪姿狂搖」！網噴鼻血：看了2hr...結局卻神轉

不斷更新／海嘯襲擊印尼海灘死傷破千　 222人死843人傷

地方熱門新聞

意外挖出200年遺址　建商善保..

桃園小內閣微整　12區長大異動

零下30度低溫勇士　直播做公益

許淑華被指涉貪　擬向壹週刊抗議

桃園無黨籍8議員　支持藍營正副..

新北民歌演唱會　朱立倫獻唱廟會

3歲女童遭甩飛嚇坐1hr：老師..

保育類穿山甲　人類是最大的天敵

小巷違停留窄道　網諷：考照必學..

探索山城魅力　曾姿雯功不可沒

金山三和國小培養學童國際觀

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

蘇清泉：兩岸醫療要嫁接不要移植

東北角驚見藍環章魚　可毒死26..

更多熱門

相關新聞

8年前被開3槍逃死　男迴轉爆頭亡

新北市三芝區淡金路17K往三芝方向15日晚間8時許發生一起死亡車禍，一名35歲華男在錫板里一處加油站加油，加完後橫越馬路迴轉，導致對向21歲杜姓汽車駕駛閃避不及撞上，華男頭部受重創當場死亡。經查華男是前三芝鄉代表會主席華金福之子，8年前才因幫朋友談判被開3槍送醫，與死神擦身而過。

回收過期蜂蜜！北京同仁堂還竄改標籤

秋冬護肺必吃！8種食材好處v.s.禁忌

蜂蜜檸檬有那麼神？

蜂蜜檸檬水正夯！3大優缺點分析

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

不斷更新／印尼海嘯死傷破千！　

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神轉

印尼海嘯突襲舞台　樂團下秒「全消失」！

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

安那只穿內衣　張惠妹：怎麼回事

蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼

蕭敬騰深夜暴走：我根本不愛這些

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！

劉愷威提女兒淚崩　楊冪吐當媽心聲

楊冪霸氣買房不問劉愷威：我買得起啊

楊冪離婚爆婆媳不合　知情人揭內幕

楊冪情纏劉愷威7年情史曝光

IU人在台灣了！現「光華商場」買紅豆餅

反骨「瑋哥」頭髮壓下去秒變超模

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面