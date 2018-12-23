三芝「牧蜂農莊」榮獲特等獎　認明國產標章好蜜保證純

▲ 三芝「牧蜂農莊」簡誌良採蜜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三芝區牧蜂農莊簡家父子參加「2018年全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑」比賽，榮獲2個特等奬、2個頭等奬殊榮。簡誌良、簡武諺和簡輔孝從小就跟在爸爸簡德源身邊，從國中開始，周末都會幫忙家裡在市集擺攤賣蜂蜜，大兒子簡誌良在大學畢業後，就到外面職場上打拼，後來因不忍爸爸長年腰傷，決定回家和兩兄弟一起幫忙家裡的養蜂事業。

1999年簡家兄弟與父親正式設立「牧蜂農莊」，簡氏家族秉持愛護環境生態的理念，場內除了養殖蜜蜂、販售蜂蜜之外，也安排蜜蜂生態導覽體驗等食農教育課程，讓遊客來到農莊可以更加了解蜜蜂習性，同時認識蜜蜂對於農業的重要性。

▲「牧蜂農莊」園區蜜蜂生態導覽。

「牧蜂農莊」生態豐富，除了蜜蜂以外，場內還有有機筊白筍、柚子及富有水生植物群和蛙類的池塘，非常適合家庭、朋友來一趟農場，給不受拘束的輕旅遊！

簡誌良表示，目前除了牧蜂農莊的實體店面之外，也有架設網站，同時也在農業局輔導的淡水及新店農夫市集設有攤位，歡迎想購買牧蜂農莊蜂蜜的民眾可以前來購買。

簡誌良說，由於蜂蜜中含有天然葡萄糖，所以在天氣變冷的季節，會出現結晶現象，消費者只要拿著乾湯匙挖取適量的結晶蜜，加進開水或其他飲品攪拌一會兒就會溶化，不會影響蜂蜜的品質，同時結晶蜜也不易沾黏瓶口，更加方便使用。

農業局表示，新北市輔導成立養蜂產銷班，每年提供班員們資材補助，支持養蜂產業，消費者可以購買有國產蜂產品證明標章的產品，品質好又安全。蜂蜜送禮自用兩相宜，歡迎民眾踴躍訂購，相關訂購資訊請洽牧蜂農莊02-2636-3742。

▲「牧蜂農莊」蜂蜜展示。

▲「牧蜂農莊」簡德源蜂場工作。

▲「牧蜂農莊」簡誌良蜂場工作。