宜蘭特教生親子　寒冬送暖聖誕聯歡會

▲▼宜蘭縣政府22日在光復國小五育館,舉辦2018年宜蘭縣特殊教育需求學生暨家長寒冬送暖聖誕聯歡會,現場是滿滿的感恩溫馨氣氛。(圖/記者游芳男翻攝,下同)

記者游芳男/宜蘭報導

Jingle Bells!Jingle Bells!Jingle all the way ……12月的聖誕歌聲,在每個角落歡樂響起,宜蘭縣政府22日在光復國小五育館,舉辦2018年宜蘭縣特殊教育需求學生暨家長寒冬送暖聖誕聯歡會。在這個感恩的月份,縣政府特別為縣內特教班學生設置了一個專屬舞台,讓特教班學生可以在這個舞台上盡情發揮才能,展現特有的才藝。參加的對象為縣內國中小(含學前)特教班學生及在家教育班學生,共19所學校,383位學生、教師及家長熱情參與。

宜蘭縣政府表示,昭華慈善基金會已連續10年,提供給宜縣每位特教班與在家教育班學生寒冬送暖禮券,讓學生更能滿足實質的需要,宜蘭扶輪社也依往例提供參與活動及表演的學生每人聖誕餐盒1份,菌寶貝博物館及新月教育基金會也致贈參與學生神祕聖誕禮物,宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會也提供了每位參加學生杯子蛋糕和棉花糖,讓整個活動的歡樂氣氛嗨到最高點。

活動由光復國小國樂演奏及扯鈴社團表演揭開序幕,值得一提的是這次有5所學前、國小及國中特教班的學生結合適應體育課程學習成果來展現他們熱情活力的一面,也以實際行動感謝善心人士的關注,讓所有參與這場歡樂饗宴的大小朋友皆能感受到滿滿的感恩溫馨氣氛。

活動結束前還特別安排了與會的嘉賓變裝成聖誔老人,為在場的學生們加持,傳送愛與祝福,願學生在未來的一年平安、順遂,身體健康!