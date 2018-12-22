農糧署綠色環境給付　明年1月2日至2月1日申報　農友請把握

▲農糧署持續鼓勵種植非基改大豆、硬質玉米、小麥等既有品項。（圖／農糧署東區分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

108年「對地綠色環境給付計畫」相關措施即將開始受理申報了！行政院農業委員會農糧署表示，相關計畫從102年起，全國統一於每年1月受理申報作業，請符合資格且有意願參加的農友，務必把握於明年1月2日至2月1日的申報期間，攜帶相關證明文件到戶籍所在地公所、農會完成全年兩個期作申報作業。

農糧署表示，明年部分獎勵措施也有調整，除了轉（契）作、稻作（含直接給付）、生產環境維護措施及自行復耕種植登記外，新增「水資源競用區一期稻作轉旱作試辦措施」，以引導農友及早因應氣候變遷調整耕作模式。

為提高國產糧食供應，同時提供農友復耕多元選擇，農糧署除了持續鼓勵種植非基改大豆、硬質玉米、小麥等既有品項，明年也將綠豆、矮性菜豆及採種蔬菜（西瓜、青花菜及花椰菜）納入具進口替代或外銷潛力的「契作戰略作物」，輔導農民在適地適作原則下以契作方式生產，並依作物品項給予每公頃3萬-6萬元獎勵金。另外，農友也可從該署公告40項全國適用及5項地方政府自提的「地方特色作物」選擇種植，並領取每公頃2.5萬元獎勵金。

農糧署說明，由於近年來氣候異常頻仍，一期稻作時常面臨供水不穩定風險，為維持糧食安全、糧價穩定與農民收益，明年針對石門水庫、新竹上坪堰、明德水庫及嘉南等4水庫灌區內經選定的灌區農地，率先試辦第1期稻作轉旱作措施，而且不限是否為基期年農地均可參加。除了鼓勵種植各項轉（契）作、綠肥或景觀作物，並依灌區地點給予每桃竹苗地區公頃7.2萬元或嘉南地區8.7萬元獎勵；即使只辦理翻耕不種植作物，或種植非計畫獎勵作物（大宗蔬菜及易產銷失衡作物除外），也有每公頃2.7-6.1萬元（桃竹苗）或4.2-7.6萬元（嘉南）獎勵金，農友可依個人意願自由參加，希望藉由引導農民調整耕作模式，以因應氣候變遷衝擊。

農糧署再次叮嚀，本計畫採實質登記制，無論參加哪種措施，都必須於規定時間內完成申報作業，逾期一律不予受理，請農友特別注意，儘早完成申報，安心好過年！