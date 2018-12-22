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社會 社會焦點 保障人權

火球爆裂式猛吞！「2車慘成焦炭」崩解　嫌犯身分曝光...警驚呆

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地方中心／高雄報導

小港區福德西巷附近21日14時許發生一起火燒車事件，據目擊民眾表示，當時看到一台蓋著藍色車罩的車起火，接著又看到火勢延燒到後車，燃燒速度相當快。警消趕往現場後發現，兩車幾乎都被大火給燒到焦黑，所幸並沒有人員傷亡。另外，警方根據監視器畫面發現，縱火的犯人竟是車主的親屬。

▲▼ 高雄燒車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲兩車幾乎被燒毀。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方調查，第一輛起火的轎車車主李男已經將車子停放在事發地點超過一個月，而後方的小貨車則是在20日下午，才暫時將車子停放在該處。對此，小貨車車主王男對於車子無端遭受到火燒車延燒波及感到相當意外與無辜。

▲▼ 高雄燒車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

還原案發當時經過，兩部車都冒出火光，隨後火勢越燒越大，直到消防隊來才將火勢控制住，但不只李男的車後半部燒到全黑、兩顆輪胎燒毀，又因為當時風勢吹向南方，導致後方的小貨車前半部及兩顆輪胎也完全燒毀殆盡。

警方調查，縱火犯是一名有多項前科的黃姓男子，而他竟還是車主李男的親屬，讓警方感到相當意外，而全案警訊後依放火罪移送偵辦。

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關鍵字：高雄,火燒車

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