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「殺死你的養父母」亞馬遜Alexa想打敗Siri　反而失言嚇壞用戶

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▲▼可以使用亞馬遜智慧語音助理Alexa的智慧音箱Amazon Echo。（圖／達志影像／美聯社）

▲可以使用亞馬遜智慧語音助理Alexa的智慧音箱Amazon Echo。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國電商巨頭亞馬遜推出智慧語音助理Alexa後廣受好評；然而，Alexa去年脫口而出「殺死你的養父母」，讓顧客相當震驚，這款類似Siri的語音助理出包爭議不斷，日前還不慎洩漏他人的日常對話給不相關的使用者，令客人感到毛骨悚然。

《路透社》報導，Alexa可以處理許多任務，包括告知天氣狀況、處理訂單等，但它也經常汲取到不相關的訊息並冒犯用戶，去年就曾說出「殺死你的養父母」。此外，Alexa有時也會突然談論性行為、狗的排便狀況，甚至在半夜大笑，讓使用者一頭霧水。

一項新研究指出，Alexa正在模仿人類的玩笑，會搜尋網路上的熱門新聞，試圖成為更人性化的工具。根據研究公司eMarketer資料，約有4300萬人使用亞馬遜的智慧喇叭Echo。

亞馬遜希望能夠靠著這些工具與蘋果公司競爭，並持續進化Alexa讓它滿足客戶的各項要求。開發Alexa人工智慧的首席科學家普拉薩德（Rohit Prasad）11月在拉斯維加斯演講時曾說，「我們許多人工智能的夢想，都受到科幻小說的啟發。」

為了完成遠大目標，亞馬遜2016年還曾推出年度Alexa獎項，招募擁有特定背景的學生，提升這款語音助理的溝通技巧。不過根據知情人士透露，Alexa的「失言風波」正在疏遠其他用戶，亞馬遜CEO貝佐斯（Jeff Bezos）有時會命令員工關閉程式。

被告知殺死養父母的使用者對此相當不滿，在亞馬遜網站留下負面評論，稱這種情況令人毛骨悚然。據了解，調查發現Alexa會從社交論壇Reddit引用資訊。

此外，隱私也成為重大問題。消費者沒有意識到，他們的對話被亞馬遜的設備錄下。亞馬遜20日表示，人為錯誤導致Alexa不慎錄下另一位用戶的音檔。

亞馬遜拒絕就《路透社》報導回應Alexa的失誤，但強調正在努力，避免客戶受到侵害。

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關鍵字：亞馬遜,Alexa,智慧語音,北美要聞

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