酒駕兒拒檢被帶走　翁護子心切「掐警下體20分鐘」

▲老公和警察爆發口角衝突。（圖／翻攝自看看新聞）

大陸中心／綜合報導

江西省撫州市警方近日在路上逮到一名違規駕駛的周姓女子，並處以人民幣50元（約220元台幣）的罰款，周女拒絕付錢，還叫來老公和公公助陣，不料周女老公被發現酒後駕駛又不願意配合，警方只能帶走處理，就在這時「護子心切」的公公竟然襲警「掐住下體20分鐘」，離譜行徑曝光後，引發網友議論，「20分鐘為什麼不打斷他的手」、「一家人進去吃牢飯」。

據了解，周女在非機動車道上騎電動三輪車，警方發現後依法處以50元罰款，周女拒絕並叫來老公和爸爸，結果騎著車來的老公身上飄酒味，被攔查還嗆聲「我沒有違反交通規則，（老婆）拍視頻叫人過來」。

▲看見兒子要被帶走，公公襲警。（圖／翻攝自看看新聞）

雙方隨後爆發肢體衝突，警察受不了乾脆架住老公，準備把人帶回去處理，就在這時被叫來助陣的公公不但抓傷其中一名員警，還掐住下體「長達20分鐘」，害警察耳朵逢五針，下體傷勢正在觀察中，公公則涉嫌妨礙公務，已經被刑拘。

報導曝光，網友質疑「邊上的警察為啥不出手制服這老頭？訓練太差，應急能力太差」、「20分鐘為什麼不打斷他的手」，有人則說，「可以一家人管一個拘留所」、「一起進去吃牢飯，一家人總是要整整齊齊才好」、「一家人可以在裡面過元旦了」。

▲警察不只下體受傷，耳朵還縫五針。（圖／翻攝自看看新聞）