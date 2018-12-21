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巧虎之神來了！闖關火焰山、亮晶晶時光隧道　《魔法島大冒險》信義區開展

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▲巧虎電影主題展。（圖／主辦單位提供）

▲「巧虎電影互動嘉年華魔法島大冒險」主題展在信義區登場。（圖／主辦單位提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

擁有30年歷史的兒童之神「巧虎」，為配合明年即將上映的電影《魔法島大冒險》上映，其預先炒熱氣氛的主題展覽「巧虎電影互動嘉年華魔法島大冒險」，也從今（12／21）起在新光三越信義新天地A11開跑，主打互動闖關與多種夢幻場景，讓家中「巧虎粉」超期待。

▲巧虎電影主題展。（圖／主辦單位提供）

▲SUPER YA機器人小火車。

打出全台唯一「沈浸式闖關型特展」為號召，以完整的故事情節串連各場景與關卡，讓參與展中的消費者，全程打扮成魔法師，並一起完成互動小遊戲，還可以站上主題曲帶動唱舞台，此外，該展場從入場禮、工作人員服裝、展場佈景與設施到周邊商品，也都以真實還原電影為設計原則，達到進入電影冒險世界的氛圍。

▲巧虎電影主題展。（圖／主辦單位提供）

▲魔法島噴泉廣場。

展場內分成8個區域，分別是將小朋友打扮成魔法師的「卡歐先生的實驗室」，學習魔法咒語後，就開始準備冒險，完整呈現電影經典場景「望星之丘」，可讓民眾打卡拍照，感受電影中的魔法島氛圍；巧虎則會出現在「魔法探險山洞」跟參觀者見面，之後可以到「小魔師的小木屋」畫畫，變成3D投影。

▲巧虎電影主題展。（圖／主辦單位提供）

▲將會換穿魔法師衣服的小魔師小木屋。

「魔法島噴泉廣場」則有哥哥姊姊帶動唱學習電影主題曲，還有體驗大型拼圖、填充葉子炮遊戲的「魔法市集」，最後則有大型汽球室的「熔岩谷」，以及搭上SUPER YA號小火車，穿過夢幻造景時光隧道。

▲巧虎電影主題展。（圖／主辦單位提供）

▲會群聚滿滿小朋友的時空之門。

▲巧虎電影主題展。（圖／主辦單位提供）

▲有電影場景望星之丘。

巧虎電影互動嘉年華 魔法島大冒險主題展台北場檔期，橫跨聖誕節、跨年、春節等重點節慶，展期長達3個月，台北場即起至2019／3／5止、台中場則從2019／4／23至6／23，一般票售價350元；暢遊卡售價1,000元。

▲巧虎電影主題展。（圖／主辦單位提供）

▲充滿球池的火燄山。

▲巧虎電影主題展。（圖／主辦單位提供）

▲滿滿夢幻燈光的時光隧道。

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