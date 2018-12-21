X！我就是那麼兇啦　彰化老醫師辱嗆臨檢警...「這理由」無罪

▲老醫師怒嗆員警，結果居然被判無罪。示意圖與本案無關。（圖／記者林悅翻攝）



地方中心／彰化報導

彰化一名黃姓醫師喝醉酒居然朝員警連環罵三字經，不服攔查怒嗆「Ｘ！我就是那麼兇啦」，最後遭對方怒告妨害公務。彰化地院審理後認為，警方沒有在臨檢之際告知事由、出示相關證件，此部分已屬違法，因此判黃男無罪，全案仍可上訴。

判決書指出，黃姓男子2017年10月21日晚間10時許在俱樂部喝酒，碰巧遇到彰化分局警員執行臨檢勤務，結果被要求出示證件，沒想到竟不爽嗆員警「X你娘，你領什麼薪水的」、「X」、「你們就是很好笑啦，民生所喔，X」等穢語。

黃男到庭後辯稱，警察要實施臨檢應遵守臨檢規定，如有違反規定就是非法的臨檢，就不算執行公務，當下警員臨檢時，並未告以實施臨檢事由，且當我要求要出示身分證件時也未予出事，因此以上未符合實施臨檢身分查證作業程序規定，自不能認為本件臨檢是合法執行職務。他強調，「X」是口頭禪，並沒有要侮辱任何人的意思。

法官審理後認為，黃男講的話的確具有侮辱意味，然因本件警員臨檢時未依法令規定程式執行職務，難認屬於依法執行職務，縱使黃男友侮辱行為仍不能遽以刑法第140條第1項之侮辱公務員罪相繩，因此最後判黃男無罪全案仍可上訴。

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