大腳踹毒蟲影片曝光！通緝犯亡命狂飆衝撞　警驚險跳車破窗制伏

記者陳豐德／新北報導

新北市一名王姓男毒蟲，18日下午開車擦撞小黃後肇事逃逸，巡邏員警察覺有異一路尾隨示意盤查，但王男竟然重踩油門逃逸，還是衝撞員警的警用機車，所幸員警及時跳車並無受傷，令名警員為避免其他無辜用路人受傷，用警棍破窗後，大腳一踹讓王男脫離駕駛座，全程被網友直擊拍下，直呼「踹他幾腳剛好而已！」

▲通緝毒蟲在三重肇事逃逸狂飆，衝撞警車後被員警大腳一踹制服。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，因為毒品案未到案，而遭新北地檢署發佈通緝的的王姓男子（48歲），18日下午3時許開車載著55歲的林姓友人，經過三重區正義南路與光興街口時，與另外一輛小黃發生擦撞事故，不料王男竟然肇事逃逸，三重分局光明派出所警員趙立人及許建緯發現後立即跟上，並示意王男停車受檢。

不料，王姓男子加足油門仍企圖逃逸，絲毫不理會一旁鳴笛的員警，行駛至三民街175巷口時，甚至企圖衝撞警員許建緯的警用機車，幸虧員警及時跳車躲過，王男車輛撞倒警用機車後卡住動彈不得，員警伺機而上，以警棍尾部強行破窗，喝令王男下車受檢，副駕駛座的林男下車後還向警員嗆聲「好好講就好！」

▼員警險遭衝撞倒地，所幸及時跳車未受傷。（圖／翻攝自我們三重人）

▼警用機車遭衝撞後倒地。（圖／記者陳豐德翻攝）



此時王男還試圖反抗，遲遲不肯下車，不僅手放在方向盤上，人也沒有離開駕駛座；三重警方表示，為了避免其他無辜用路人再受傷害，員警才會大腳一踹，以強制力令其駕駛離開車輛，經線上支援員警抵達後，合力將王姓駕駛及其林姓友人逮捕到案，並於車內起獲一級毒品海洛因錠6顆，全案將王男等2人依妨害公務、毒品及毒品通緝等罪名移送新北地檢署偵辦。

直擊影片上傳臉書「我們三重人後」引發熱議，網友留言表示「衝撞員警這在外國早就先開幾槍了」、「不把別人人命當人命的人，踹他幾腳剛好而已」、「姿勢100分」、「撞警察～這個要重判！」、「支持警察執行公權力」、「警察的車倒成這樣，好擔心！」

▼警方在車內查獲海洛因錠。（圖／記者陳豐德翻攝）

