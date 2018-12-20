母親送醫不治　醫師PO文辱同行「像角頭老大般兇殘」慘了

▲醫師PO文挨告。（圖／示意圖／達志影像）

突發中心／台北報導

一名醫師阿明（化名）的母親因腹瀉、嘔吐、發燒、呼吸困難等症狀進入急診室求治，後來轉入加護病房治療，後來母親因腸阻塞、腹腔內感染、敗血性休克不治死亡。而他心生不滿，在臉書不實指摘主治醫師為恐怖份子集團之首，像角頭老大般兇殘等語，使不特定多數人得以瀏覽，事後挨告。刑事部分，阿明被依散布文字毀謗罪，判有期徒刑5月，民事部分則須賠償60萬，並須登報道歉。

依判決書提到，阿明矢口否認散布文字誹謗犯行，辯稱「我基於醫師專業的認知，依據事實就公共議題討論，我的言論是有所根據且具公益性質，我發表言論大部分都有附上母親的大腸電腦斷層掃描影像或X 光片，都可以證明主治醫師與 加護病房的成員，明知母親無肺炎，但為了健保業績欺騙插管，又為了遮掩欺騙插管、違法給管制藥品吩坦尼的事實，在我要求處理急性膽囊炎時，不積極處裡，還以灌瀉劑灌破大腸的方式殺害母親，確實有殺害、綁架沈朱萃姝的行為，因為母親的病歷記載是外省籍，可見加護病房就是歧視沈、獵殺外省人，陳述的都是事實，並沒有誹謗的意思」。

刑事部分，台北地院依散布文字誹謗罪，將阿明判刑5月，可易科罰金15萬元。民事部分，法官認為阿明發表的言論確已構成侵害醫師名譽，導致對方受有精神上的痛苦，須賠償對方損害60萬元。

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