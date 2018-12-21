格林童話薑餅屋　為光華89跨越90週年帶來驚喜

▲台南市光華高中餐旅群師生，為慶祝光華高中從89週年跨越90週年，以「我們的童話」為主題，打造迪士尼城堡。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

每年台南市光華高中餐旅群師生，都會在聖誕節前夕，辦理2年級薑餅屋製作或1年級薑餅人行銷，來驗收學生在烘焙課程的學習成果，今年歲末為慶祝光華高中從89週年跨越90週年，餐旅群二年級以「我們的童話」為主題，結合薑餅的硬度、糖霜運用、以及建築物設計呈現學生的童話故事。

餐旅群蔡毓玲老師表示薑餅屋的起源來自德國，學生用麵粉、薑粉、肉桂粉製作成薑餅，卻需因應設計圖的顏色造型而有變化。總共有90位同學分組，從草畫設計圖到完成實作，有21座童話故事小屋在學生同心協力下完成，有的敘說青蛙王子、有的是大野狼、或灰姑娘的童話，琳瑯滿目所見令人陶醉其中。

同時，由3年級20位學生運用18687片薑餅搭建的大城堡，打造成如迪士尼般的夢幻場景，主要敘說光華餐旅群每年都會舉辦「海外教育旅行」前往日本學習交流與體驗。本次設計與製作的綜三禮蔡郁絹，就是將前往日本迪士尼場景重現在校園裡此座城堡造型的薑餅屋（高190cm、寬180cm、長180cm，歷時10個工作天完成）。在燈光投射之下，很像迪士尼城堡。